Anderlecht hoeft ondanks vriestemperatuur eens niet te bibberen: forfaitcijfers in het Dudenpark

Anderlecht heeft eens een match zonder al te veel problemen gewonnen. Een vroege 0-1 en in de tweede helft de voorsprong efficiënt uitgebreid. Dat hebben ze dit seizoen nog niet veel gehad. Het werd dan ook de ruimste zege.

Union is een ploeg die in 1A thuishoort. Die mannen spelen een pak beter voetbal dan - met alle respect - Moeskroen of Cercle Brugge. Felice Mazzu groef zich tegen Anderlecht ook niet in en de 1B-ploeg was in de openingsfase zelfs de betere ploeg, al werd die even verstoord door vuurpijlen van paars-witte fans. Vanzeir was een constante dreiging en moest door Wellenreuther ook eens afgestopt worden nadat de verdediging hem volledig uit het oog was verloren.

Mannenvoetbal

Maar intussen stond het wel 0-1 voor Anderlecht. Amuzu haalde de achterlijn en legde terug op Nmecha, die van dichtbij niet meer kon missen. En toch bleef Union goed meevoetballen en aanvallen. Lissens - die na zijn rode kaart voor de eerste keer mocht starten - had het niet onder de markt.

© photonews

De mannen van het Dudenpark speelden mannenvoetbal en dan krijgen de jonkies het wel eens moeilijk. Kompany kreeg het op zijn heupen toen El Hadj en Amuzu begonnen te klagen over de foutjes: "Play! Get up! Yes, it hurts. It 's f***ing -6, what do you expect?" Coach K wil er ook zo snel mogelijk mannen van maken.

Efficiënt duo

El Hadj kreeg van Amuzu nog dé kans om de wedstrijd voor de rust al op slot te zetten, maar miste onbegrijpelijk. Liefst maakt Coach K er ook nog zo snel mogelijk afwerkers van. "Niet alles tegelijk vragen hé", zei hij na Genk. Maar kijk, hij werd op zijn wenken bediend na de rust.

Als Nmecha de voorzetten van Amuzu begint af te werken, is de redding nabij. De winger haalde net voor het uur voor een tweede keer de achterlijn en zette hard voor. Nmecha kreeg er een been tegen: 0-2. Een dodelijk duo zowaar... En even later maakte Mukairu het helemaal af op voorzet van Mykhaylichenko. Met de kop zowaar.

Eens een match zonder (figuurlijk) te bibberen. Het werden nog forfaitcijfers nadat Trebel een penalty uitlokte en Diaby zijn eerste in paars-witte loondienst maakte. Diaby maakte ook nog zijn tweede na een perfecte counter. Zware cijfers natuurlijk voor Union, maar Anderlecht toonde zich in de tweede helft wel efficiënt. Het zal Kompany deugd gedaan hebben.