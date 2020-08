Lior Refaelov verpest het dubbelfeestje van zijn ex-club en schenkt Antwerp eerste trofee in 28 jaar

Ivan Leko mag zich meteen bekerwinnaar noemen na zijn eerste officiële wedstrijd bij Antwerp. De Great Old klopte Club Brugge in een leeg Koning Boudewijnstadion en het was nota bene Lior Refaelov, ex-Club, die de enige goal van de match maakte. Geen historische dubbel dus voor blauw-zwart.

Antwerp heeft zijn eerste prijs in 28 jaar te pakken! De roodhemden waren een klasse te sterk voor landskampioen Club Brugge, dat onherkenbaar acteerde. Misschien lag het wel aan de bacterie die darmklachten had veroorzaakt bij blauw-zwart. Of aan de afwezigheid van publiek. Dat laatste was na de match wel jammer voor Antwerp, dat al even naar een prijs snakt na de donkere jaren in tweede klasse.

Veel gretiger Antwerp

Mechelen en Balanta waren twee van de Club-spelers met darmklachten, maar ze startten wel in de basis. Niet dat het aan hen lag, want heel de ploeg werd afgetroefd door een gretig Antwerp. Behalve Mignolet dan. De Rode Duivel voorkwam dat Antwerp met een 3-0 voorsprong ging rusten. Want alle kansen waren voor Antwerp.

Leko liet zijn manschappen vanuit de omschakeling opereren en dat zorgde vaak voor gevaar. Mbokani stuitte op Mignolet in een rechtstreeks duel en Hongla plaatste niet zo ver over. Ook Refaelov en Juklerod geraakten niet voorbij de Brugse doelman. Lamkel Zé was vaak een belangrijke schakel in die aanvallen. En dat zonder onnodig de aandacht op zich te vestigen.

Club onmondig

Bij Antwerp stond ene Matijas in doel. De Kroaat werd niet gehaald als nummer 1, maar was de enige speelgerechtigde doelman. Of hij goed is? Wie zal het zeggen. Hij heeft nauwelijks werk gehad. Het fysiek erg sterke centrale trio -Seck, Pius en De Laet- keerde al het gevaar. De Ketelaere en Okereke botsten op een muur. Ook de flitsen van Gouden Schoenen Vanaken en Vormer bleven uit.

Laatstgenoemde had overigens boter op het hoofd bij de 1-0. Hij verloor het leer op de eigen helft en dan had Antwerp weer zo’n snel omschakelingsmoment. Juklerod nam de bal perfect mee en was niet egoïstisch. Refaelov bleef goed achter de bal en had maar binnen te duwen. Mignolet moest nog eens goed bij de pinken zijn bij een verdwaalde voorzet van Haroun.

In de tweede helft kwam Club toch meer aanzetten en was het eindelijk gevaarlijk. Na een kwartier moest Matijas een kopbal van de ingavellen Badji uit de winkelhaak zweven en even later ging de doelman goed plat bij een schot van opnieuw Badji. Mata, Vanaken en Vormer, normaal dragende krachten, gaven simpelweg niet thuis.

De frustraties groeiden bij blauw-zwart. Mignolet bleef het tijdrekken van Matijas benadrukken, toch wat terecht, maar Laforge gaf aanvankelijk geen kik. In minnuut 81 trok hij toch geel. Clement greep nog eens in door Sobol naar de kant te halen voor de offensiever ingestelde Schrijvers.

Die schoot langs de verkeerde kant van de paal en diende Diatta een dot van een kopkans aan, maar de Senegalees zijn vizier was niet goed afgesteld. Zo maakte Antwerp de speeltijd vol en wiste het alle vraagtekens weg. Zelfs met enkele vertrekkers en zonder nieuwkomers -die waren er wel, maar mochten niet worden opgesteld- heeft Leko iets neergezet.

Clement heeft nog wel wat werk voor de competitiestart tegen Charleroi volgende week. Voor een derde dubbel uit de clubgeschiedenis zal het nog minstens een jaar moeten wachten.