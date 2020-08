Eindelijk weer voetbal! Club Brugge en Antwerp strijden om de Beker van België in een lege Heizel

Na 4,5 lange maanden zonder voetbal in België herbeginnen we op 1 augustus met een knaller van formaat. Club Brugge en Antwerp bekampen elkaar met als inzet de Beker van België. Een clash tussen twee topclubs, die hun fanatieke aanhang jammer genoeg thuis moeten laten.

Club Brugge begint als favoriet aan de finale. Blauw-zwart werd overtuigend kampioen en hield zijn spelerskern goed samen. Bij Antwerp is het koffiedik kijken hoe nieuwe trainer Ivan Leko de gewijzigde kern laat voetballen.

Buikkrampen en vertrekkers

We zijn vier maanden later dan de oorspronkelijke datum van de bekerfinale en er werd beslist dat nieuwkomers niet speelgerechtigd zijn. Leko kan dus geen beroep doen op B. Verstraete, Boya en de andere nieuwkomers. Daarnaast werden de contracten van Hoedt, Defour, Mirallas, Bolat, Teunckens, Arslanagic en Gano niet verlengd. Zo werd enfant terrible Lamkel Zé nog snel aan de A-kern toegevoegd, want een overschot aan spelers heeft Leko absoluut niet.

Dan is de situatie bij Club Brugge veel stabieler: zelfde trainer en op Openda en Tau na ook dezelfde spelerskern. Maar Philippe Clement moest op de vooravond van de finale vaststellen dat vier sleutelpionnen -Mechele, Ricca, Balanta en Dennis- met darmklachten kampten. Als ze niet fit geraken is het puzzelen voor de Brugse trainer.

Inzet is groot

Nooit waren de belangen zo groot bij de 'opener' van het seizoen. Voor Antwerp staat er een heel interessant Europees ticket op het spel en voor Club Brugge een historische dubbel titel-beker. Hopelijk wordt het daardoor geen nerveuze bedoening, maar maken beide teams en coaches -die elkaar door en door kennen- er een spektakelstuk van.

