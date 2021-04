Bongonda loodst Genk met doelpunt en assist naar bekerwinst!

KRC Genk heeft voor de vijfde keer in de geschiedenis de beker gewonnen. In een evenwichtige eerste helft mikte Thorstvedt op de paal. Na de pauze bracht Ito de Limburgers al snel op voorsprong. Tien minuten voor tijd zorgde Bongonda voor de 0-2. Het werd nog spannend na de treffer van Muleka.

De start in het Koning Boudewijnstadion was veelbelovend. Nog voor het verstrijken van de eerste minuut staken de Rouches de neus aan het venster. Siquet met de infiltratie, Amallah besloot net naast. Het antwoord van KRC Genk mocht gezien worden. Thorstvedt haalde snoeihard uit, maar de knal van de Noor spatte uiteen op de binnenkant van de paal. Pech voor de Limburgers.

Wat volgde, was minder spectaculair. Veel duels, veel gebikkel op het middenveld, maar nauwelijks doelgevaar. We waren al voorbij halfweg de eerste periode toen Amallah met een listige deviatie Raskin vrijspeelde, die te centraal afdrukte. Niet veel later pikte Bryan Heynen -niet voor het eerst- een tweede bal op. De knal met zijn mindere linkervoet ging rakelings naast de kooi van Bodart.

Vlak voor de pauze moest Bodart alle zeilen bijzetten om een voorzet van Bongonda uit zijn doel te ranselen. Onuachu, tot dan toe stevig in de tang bij Sissako, mikte te centraal. Standard was de betere in het veldspel, maar KRC Genk zorgde voor de grootste dreiging. Gescoord werd er echter niet voor de pauze.

Daar kwam vlak na rust verandering. Een eerste dreiging van Bongonda ging nog net naast, in minuut 48 was het wel raak. Thorstvedt ontfutselde Siquet, te laconiek in deze fase, de bal. Bongonda stuurde Ito diep, die ijzig kalm naast Bodart in de verste hoek schoof. Dat de dj van dienst de doelpuntentune van Standard door de boxen liet galmen, was geen domper op de Genkse feestvreugde.

Mbaye Leye greep nog voor het uur in. Muleka kwam in de plaats van Balikwisha, die nauwelijks in het stuk voorkwam. Het was echter Genk dat onder stoom leek te komen, met name de gevreesde rechterflank Ito-Munoz bezorgde de Luikse defensie heel wat problemen.

Aan de overzijde miskeek Cuesta zich op de snelheid van Muleka, weliswaar zonder gevolgen. Op het uur bediende Ito de goed infiltrerende Thorstvedt, die zijn opwippertje naast zag verdwijnen. De ruimtes werden groter, Leye pokerde met de inbreng van Carcela en Lestienne. Toch bleef KRC Genk relatief eenvoudig de controle houden in de tweede helft. Bodart had een schitterende voetveeg nodig om Thorstvedt van de 0-2 te houden.

Tien minuten voor affluiten legde KRC Genk de wedstrijd in een beslissende plooi. Onuachu verlengde een hoge bal tot bij Bongonda, die Bodart haast fusilleerde. Genk het delirium nabij, 0-2.

Over en uit voor Standard, denk je dan. Amper twee minuten later viel de aansluitingstreffer -letterlijk- uit de lucht. De voorzet van Carcela werd door Muleka erg fraai in de bovenhoek geknikt. In blessuretijd ging het licht uit bij Sissako. Matchwinnaar Bongonda ging op wandel, maar werd brutaal getorpedeerd door de centrale verdediger.

Meteen het laatste wapenfeit van een boeiende tweede helft. KRC Genk toonde zich vooral in de tweede helft de betere partij en verzekert zich dankzij deze bekerwinst van Europees voetbal. Standard kwam in de tweede helft niet meer in zijn spel en moet vol aan de bak in de Europe Play-offs om dit grijze seizoen alsnog kleur te geven.