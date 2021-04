Bekerfinale Standard-Genk: Limburgers azen op revanche voor 2018, Standard opgejut door spandoek Genkse Ultra's

Maar één wedstrijd met inzet vandaag op het programma in België: Standard-Genk in de bekerfinale. Voor beide ploegen uiteraard enorm belangrijk, maar voor de Rouches staat er toch nog wat meer druk op de ketel.

"Een finale speel je niet, die win je", zette Mbaye Leye gisteren de toon. "Maar zelfs als we winnen verdoezelt dat niet ons minder seizoen", klonk het resoluut. Maar het zou alvast meer dan een doekje voor het bloeden zijn, want er komt een prijs in de kast en Standard zou al zeker zijn van Europees voetbal.

De Genkse ultra's jutten de boel nog wat op door een spandoek aan het Koning Boudewijnstadion te hangen, verwijzend naar de trap die Mehdi Carcela in het aangezicht kreeg van Genk-verdediger Mavinga tien jaar geleden.

Revanche

Voor John van den Brom is het zijn vierde bekerfinale, maar van de vorige drie kon hij er nog geen enkele winnen. Genk won wel al drie bekers, maar verloor in 2018 van Standard na één van de slechtste finales in de recente geschiedenis. "Het is goed om iets tastbaars in handen te hebben en zeker te zijn van Europees voetbal, maar als ik moet kiezen ga ik toch voor de tweede plaats en de Champions League", zei Van den Brom ons gisteren.

De twee ploegen kunnen quasi op volle sterkte aantreden. Zinho Vanheusden reisde mee met de Luikse kern, maar komt uiteraard nog niet in aanmerking om te spelen.

