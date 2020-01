Kortrijk laat het na hold-up te plegen in echte cupmatch, Mbokani redt de meubelen en het vel van Lamkel Zé

De heenmatch tussen Antwerp en Kortrijk leverde veel animo, maar geen winnaar op. Kortrijk leek op weg naar een hold-up via een goal van Stojanovic en een penaltymisser van Lamkel Zé, maar Mbokani -wie anders?- redde de meubelen. Door de 1-1 is alles nog mogelijk in de terugmatch.

Een flink gevuld stadion – ook in het bezoekersvak –, een hoge inzet en twee coaches die samen maar liefst negen wijzigingen hebben doorgebracht in hun elftal in vergelijking met het voorbije weekend; de ingrediënten voor een echte cupmatch waren aanwezig en de verwachtingen lagen, terecht, hoog.

Negen wissels

Een van die negen wijzigingen was Lamkel Zé. Het enfant terrible moest na zijn lakse winterstage nog vrede nemen met een invalbeurt tegen Cercle Brugge. Op de andere flank koos Bölöni voor Ivo Rodrigues. In zijn defensie verving hij de geschorste Hoedt en Buta door Hongla en Juklerod. Vanderhaeghe wijzigde zelfs op vijf posities. De nieuwkomers waren Moffi, Derijck (allebei nieuw deze winter), De Sart, Stojanovic en Lepoint.

Tot de twintigste minuut kregen was de partij evenwichtig, met Kortrijk dat lef toonde op het veld van de Great Old. Maar toen kregen we plots een belegering van het Kortrijkse doel. Een driedubbel kans belandde in corner en een vluchtschot van Lamkel Zé leverde hetzelfde resultaat op. Een harde voorzet van Rodrigues bereikte geen ploegmaat en even later testte diezelfde Portugees de vuisten van Adam Jakubech.

Gelukkig voor de Kerels duurde de aanvalsgolf maar een goede tien minuten, maar zelf uitbreken zat er niet in voor de bezoekers. De Antwerp-defensie smoorde de West-Vlaamse counters vakkundig in de kiem. Van minuut 40 tot aan de rust volgde er een nieuwe golf met twee strafschopclaims – de vierde van RAFC al in totaal – maar die kenden telkens hetzelfde resultaat: geen elfmeter. Zo gingen we met 0-0 de rust in.

Na de pauze wachtte de thuisploeg niet om ten aanval te trekken. Een afgeweken schot van Juklerod werd prachtig gered door Jakubech, maar het hoogtpunt van de Slowaakse doelman moest nog komen. Golubovic trok aan de noodrem in de grote rechthoek en Antwerp kreeg een penalty. Die elfmeter was niet de kiem van een voorsprong, wel van een nieuwe penaltyrel.

Lamkel Zé eiste de bal op, stal de show door hem nog eens goed te leggen en maakte zich vervolgens onsterfelijk belachelijk door te missen. En dat terwijl specialisten als Refaelov en Mbokani op het veld stonden. Bölöni geloofde zijn ogen niet! Alsof dat nog niet erg genoeg was ging de eerste kans van Kortrijk erin. Er werd veel te slap verdedigde en Stojanovic profiteerde. In twee tijden, via de paal, zette hij zijn team op voorsprong.

Drie keer het doelhout

Even later bracht datzelfde doelhout redding op een gewéldige uithaal van Van der Bruggen. Een minuutje later kopte invaller Gano op de doelhout. Zijn volgende kans devieerde hij tegen de doelman. Antwerp kon het grote overwicht in doelkansen maar niet verzilveren.

Maar als Dieumerci Mbokani op het veld staat ben je als tegenstander nooit klaar. Juklerod bediende de Congolees die door de buitenspelval was geglipt en de 1-1 op het scorebord zetten. De vlag ging nog omhoog voor buitenspel, maar de VAR zag geen reden om de gelijkmaker af te keuren.

De thuisploeg drong vervolgens nog aan, maar een goal viel er niet meer. Bijna nog prikte invaller Selemani de 1-2 tegen de touwen, maar zijn inzet trof de paal. Het bleef 1-1 en zo is er nog niets gespeeld in deze halve finale.