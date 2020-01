Heenmatch Antwerp - Kortrijk: Bölöni en Vanderhaeghe moeten puzzelen in hun defensie

Woensdagavond verzorgden Club Brugge en Zulte Waregem het spektakel in de Croky Cup en dat leverde een ietwat verrassend resultaat op. Vanavond staan Antwerp en KV Kortrijk tegenover elkaar in hun heenwedstrijd. Zorgen de Kerels vanavond in het Bosuilstadion opnieuw voor een kleine verrassing?

Voor Kortrijk is de bekercompetitie de ideale manier om een voorlopig grijs seizoen wat kleur te geven. In degradatienood hebben de troepen van Yves Vanderhaeghe nooit gezeten, maar op meer hebben ze nooit echt aanspraak gemaakt. Antwerp ziet deze bekercampagne dan weer als een middel om de gemiste Europese campagne te vergeten.

De thuisploeg is favoriet om door te stoten, maar zoals Zulte Waregem woensdag liet zien is de Croky Cup niet hetzelfde als de Jupiler Pro League. In de vaderlandse competitie kwamen de Kerels al eens op bezoek in Deurne-Noord. Toen werden ze met een droge 3-1 naar huis gestuurd. Antwerp rekende in de vorige rondes af met Lokeren, Genk en Standard. Kortrijk elimineerde Seraing, Eupen en Union.

Selectienieuws

Antwerp zit met twee geschorste spelers in de verdediging. Buta pakte in de vorige rondes twee gele kaarten Hoedt rechtstreeks rood in de competitie. Bölöni moet dus puzzelen in zijn defensie. Vanderhaeghe ook, want hij is met Kagelmacher een vaste waarde kwijt en Hines-Ike is out. Maakt nieuwkomer Derijck daardoor al meteen zijn debuut?

