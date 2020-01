Matig Club en zeldzame blunder Mignolet geven stevig Essevee-blok hoop op bekerfinale

Een stekje in de bekerfinale. Daar stonden Club Brugge en Zulte Waregem op 180 minuten van verwijderd. En dus kregen we een zenuwenspel in Jan Breydel, waarbij de terugwedstrijd in ieder geval gered werd.

Zowel Club Brugge als Zulte Waregem dromen van de Heizel en wilden dus iets laten zien in de heenwedstrijd van de halve finales. Philippe Clement roteerde toch wel wat bij blauw-zwart en bracht met Openda, Vlietinck, Rits en Mata vier nieuwe namen tussen de lijnen. Roteren De bezoekers kwamen met onder meer Walsh, Sissako en Bjordal aan de aftrap, omdat Larin geschorst was en Mensah nog niet speelklaar. Francky Dury kwam met een plan naar Jan Breydel, waarbij steevast een van de middenvelders mee achterin schoof in balverlies. Ook in competitie eind december had Dury al eens een plan gehad in Jan Breydel, maar toen werd met 4-0 verloren. De Beker van België is echter de competitie niet. En deze keer deed Essevee het veel en veel beter. De thuisploeg domineerde, maar raakte niet door het stevige blok der bezoekers. De beste kans van de eerste helft was zelfs voor Gianni Bruno, die een bal oog in oog met Mignolet naast stak. Aan de overkant moest Seck een keertje op de lijn redden op een kopbal, verder weinig pogingen van Club Brugge binnen het kader. Blunder Mignolet Na de pauze ging blauw-zwart even nog wat meer druk op de ketel brengen, na de inbreng van De Ketelaere was het dankzij hem meteen raak. Leuke actie op rechts, een dummy van Vanaken en Rits die de 1-0 tegen de touwen kon drukken. Wie had gedacht dat Club Brugge daardoor gelanceerd zou zijn om de terugmatch overbodig te gaan maken? Die kwam bedrogen uit, want Zulte Waregem kwam op gelijke hoogte. Met dank aan Simon Mignolet, die gruwelijk blunderde en de bal pardoes tegen Berahino aantrapte. Die had de 1-1 zo maar in een leeg doel te leggen. Vormer scoorde wat later de 2-1, maar werd afgevlagd door de lijnrechter die buitenspel van Tau had gezien. Club Brugge probeerde en het blok van Zulte Waregem kreunde af en toe, maar breken deed het niet. Pas binnen twee weken aan de Gaverbeek zal de beslissing vallen.