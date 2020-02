Antwerp bibbert en beeft tegen Kortrijk maar mag dankzij Refaelov naar de Heizel

KV Kortrijk heeft het Antwerp héél lastig gemaakt, maar het bekeravontuur einidigt voor de Kerels in de halve finale. De druk op de Antwerp-defensie na de strafschopgoal van Refaelov was bijwijlen immens, maar de Great Old hield stand. Op 22 maart staat RAFC tegenover Club Bugge in Brussel.

Antwerp wist waar het voor stond in het Guldensporenstadion: scoren zonder de geschorste Mbokani. Gano was zijn vervanger en kreeg Benson, Refaelov en Lamkel Zé in steun. Ook Defour en Juklerod stonden aan de aftrap. Yves Vanderhaeghe rekende op Kagé, Mboyo en Moffi, de Kerels in vorm.

Met enkele lange ballen op Gano kon Antwerp snel terreinwinst boeken, maar veel doelgevaar vloeide daar niet uit voort. Op aangeven van Defour kon de boomlange spits ook eens in de grote rechthoek koppen, maar hij trof de arm van Tuta. Laforge noch de VAR zagen er een strafschop in. De bal was duidelijk tegen de arm, hier zal nog fel over gediscussieerd worden.

Bij Antwerp zagen ze er duidelijk handspel in. Het duurde dan ook niet lang voordat er “Dief” en “Voetbalbond Maffia” uit het bezoekersvak werd geroepen. Toen Benson opnieuw om een penalty schreeuwde voor handspel van Derijck ging de bal wel op de stip. Refaelov trapte door het midden en Jakubech, twee weken geleden stopte hij nog de elfmeter van Lamkel Zé, koos een hoek. 0-1 en de rollen waren omgedraaid: Kortrijk moest op zoek naar een goal.

De Kerels staken hun neus ook een paar keer aan het venster in de eerste periode. Bolat verkeek zich niet op een afgeweken schot van Julien De Sart, de enige De Sart tussen de lijnen overigens, en moest zich een keer strekken op een kopbal van Mboyo. Moffi zat in de tang bij Arslanagic en Hoedt.

Van bij het eerste fluitsignaal probeerde Kortrijk de bezoekers bij de keel te grijpen, voortgestuwd door het enthousiasme van de spionkop. Toch altijd een wapen om richting de eigenfans te mogen spelen. Het zorgde voor enkele hete standjes voor de neus van Bolat, maar niet voor uitgespeelde kansen. Het was dan ook even schrikken toen Gano, op een eiland spelend, uit het niets op de deklat schoot.

Ook Refaelov trof het doelhout. Hij trapte een opwippertje van Lamkel Zé in een tijd op de buitenkant van de paal. De tijd begon te dringen en de druk op de Antwerpse defensie begon toe te nemen bezwijken deed de Great Old niet. De ingevallen Seck haalde op heroïsche wijze een bal van de lijn. Het mocht niet zijn voor Kortrijk! Baby pakte nog geel in de slotfase waardoor hij de finale mist. Die speelt Antwerp op 22 maart tegen Club Brugge.