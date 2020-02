Sterk Zulte Waregem dwingt Club Brugge tot het uiterste, maar de 'dubbeldroom' blijft levendig voor blauw-zwart

Het werd een zeer boeiend duel in de halve finales van de Beker van België tussen Zulte Waregem en Club Brugge. Essevee verweerde zich kranig, maar het was uiteindelijk toch blauw-zwart dat het verschil maakte via de jonge De Ketelaere.

Zowel Zulte Waregem als Club Brugge geloofden nog volop in hun kansen na de 1-1 uit de heenwedstrijd in Jan Breydel en wilden erg graag naar hun vierde bekerfinale in veertien jaar. Bij blauw-zwart wordt zelfs luidop gedroomd van de dubbel, maar dan moest er wel sowieso gescoord worden in het Regenboogstadion.

Kremncik in de basis

Philippe Clement posteerde daarvoor Krmencik naast Dennis in de spits. Tegen Antwerp viel hij bij de rust in, nu kreeg hij dus zijn eerste basisplaats meteen. Francky Dury mocht Jelle Vossen niet opstellen en koos dan ook voor Larin en Berahino, centraal achterin kreeg Walsh de voorkeur op Baudry.

In een aantrekkelijke pot voetbal kregen we voor de koffie geen doelpunten te zien. En dat was toch wel een half mirakel. Bruno was erg snedig, Larin had altijd moeten scoren oog in oog met Mignolet en Vormer kopte een open kans te zacht in, waardoor er nog van de lijn kon worden gekeerd.

De thuisploeg zette - net als in de heenwedstrijd - de pionnetjes goed neer en gaf zo Club Brugge heel veel moeite. Larin had opnieuw de kans om er 1-0 van te maken, maar miste opnieuw. Aan de overkant was het vervolgens wél raak: Krmencik kopte, op de lijn kon Mechele nog binnenduwen met de borst.

Sterk Essevee speelt met zijn geluk, De Ketelaere maakt het af

Dury bracht vervolgens Oberlin in en die deed de wedstrijd ei zo na kantelen. Eerst vergat hij oog in oog met Mignolet een blunder van Mechele af te straffen, daarna rondde hij een prachtige rush van Sissako af met de gelijkmaker.

Op naar verlengingen dus? Neen, want vijf minuten voor tijd wist de ook al ingevallen De Ketelaere met zijn eerste voor blauw-zwart alsnog de droom van Essevee uit elkaar te laten spatten. De thuisploeg verweerde zich kranig, maar Club Brugge heeft de dubbel nog steeds in het vizier.