"Bacca had dat ook nodig" en "Er zal sfeer zijn, omdat we erin geloven": Essevee (zonder Vossen) vs blauw-zwart met hoge inzet

Zulte Waregem en Club Brugge maken in het Regenboogstadion tegen elkaar uit wie de eerste bekerfinalist wordt. Essevee wist twee weken geleden een goede uitgangspositie te verwerven, maar blauw-zwart blijft de favoriet.

Zulte Waregem wist op bezoek bij Club Brugge 1-1 gelijk te spelen en heeft zo in eigen huis in principe aan een 0-0 gelijkspel voldoende om door te gaan naar de bekerfinale, waarin KV Kortrijk of Antwerp wacht. Zij spelen donderdagavond met dezelfde uitgangspositie tegen elkaar.

Bij Club Brugge is quasi iedereen fit, behalve dan Okereke. Het zal afwachten worden wie Philippe Clement in de spits zal laten spelen, mogelijk krijgt nieuwkomer Krmencik zijn eerste basisplaats nadat hij 45 minuten meespeelde tegen Antwerp.

"We willen niet te ver vooruit kijken en willen gewoon elke wedstrijd tot een goed einde brengen", aldus Hans Vanaken. "Ook de Beker is en blijft natuurlijk een doel en de match in Waregem zal zeker niet eenvoudig worden."

Essevee van zijn kant mag geen beroep doen op Jelle Vossen. De aanwinst scoorde twee keer tegen Waasland-Beveren dit weekend, maar de ex-speler van Club Brugge mag niet spelen tegen blauw-zwart. Dat is het gevolg van een deal gemaakt in de overgang van Vossen naar het Regenboogstadion. Seck en Govea zouden wel klaar moeten zijn voor de strijd.

