Genk naar bekerfinale na winst tegen (alweer) inspiratieloos Anderlecht

Twee keer verloren in de competitie, maar winst in de halve finale van de beker... Denkt u niet dat ze bij Anderlecht zouden willen ruilen? Genk mag zich opmaken voor een finale tegen Standard. Anderlecht moet nu een quasi foutloos parcours rijden in de competitie. En als je ze zondag bezig zag...

De nood was hoog bij Anderlecht, want play-off 1 halen wordt ook al een moeilijke zaak. Vincent Kompany beloofde ons vrijdag dat hij zijn team gemotiveerd aan de aftrap zou brengen. De motivatie trekken we niet in twijfel, maar wel of ze begrepen hadden dat de bal bij een medemaat vooraan moest geraken.

Eén keer als mes door boter

Genk had duidelijk geleerd uit zijn fouten in de vorige twee matchen en stond vanaf minuut 1 scherp. De duels waren op het scherp van de snee en de boel werd achteraan hermethisch afgesloten. Na een dik kwartier besloten Kemar Lawrence en Timon Wellenreuther om dan nog een handje toe te steken.

© photonews

De eerste liet Munoz uit zijn rug komen en hij zag hem nooit meer terug. De tweede ging de - pakbare - deviatie van Onuachu achter zijn doellijn halen. Als keeper is dat nochtans nooit het beste plan. Genk 0-1 voor en Anderlecht toonde weer het gezicht dat het dit seizoen al zoveel liet zien: te slap en te weinig kwaliteit.

Creativiteit nul

Vandevoordt moest met een schitterende redding El Hadj wel van een doelpunt houden, maar wat de rest van het aanvalsspel van de Brusselaars betreft... Bon ja, we zullen het er maar op houden dat er geen grote lichten met geweldige ideeën rondlopen. Een Einstein op voetbalnoppen is ver te zoeken.

© photonews

De meerwaarde van Diaby als tweede spits was verwaarloosbaar. Club Brugge maakt zijn meeste doelpunten als er iemand van aan de achterlijn kan terugleggen. Bij Anderlecht is er niemand die de voorbije weken die lijn van dichtbij gezien heeft. Of die een bal juist kan geven. Want de mogelijkheden lagen er, maar het was nooit zuiver.

Trebel

Genk vergat na de goal te voetballen, maar Anderlecht en creëren, het blijft een ambetant geval. Bij de eerste de beste harde voorzet van Bongonda devieerde Miazga dan ook nog de 0-2 in zijn eigen doel. Op het uur probeerde Kompany het met de inbreng van Larsen, Trebel en Mykhaylichenko. De ook ingevallen Dauda stuurde Nmecha weg en Lucumi ging aan de noodrem hangen: rood en Trebel trapte de vrije trap ook nog binnen.

Nog een 20 minuten had Anderlecht. Daarin liet Trebel zien dat het onbegrijpelijk is dat hij op de bank zit. Dat hij erop kwam voor Cullen was ook niet meteen logisch, want Lokonga had amper iets laten zien terwijl de Welshman wel veroverde en in duel ging. Genk ging in egelstelling liggen, Anderlecht prikte zich telkens.

Genk bibberde een beetje, maar brak niet. Standard wordt de volgende tegenstander op weg naar Europees voetbal. En ook in de competitie ziet het er nog goed uti. Van den Brom zit weer stevig op zijn stoel. En Anderlecht? Dat heeft problemen.