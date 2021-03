Standard is de 1ste bekerfinalist!

Standard wint met het kleinste verschil van Eupen en is zo de eerste finalist in de Croky Cup!

Eupen kon vanavond geschiedenis schrijven met zijn eerste bekerfinale ooit terwijl Standard zijn seizoen nog kon redden.

1ste helft

Het begin van de wedstrijd toonde veel goede wil maar daar bleef het dan ook bij. Veel duels, veel balverlies en veel fouten bij beide ploegen maar dit zonder kansen te creëren.

Pas na twintig minuten vond Standard het gaspedaal en begon het wat kansen bij elkaar te voetballen. Muleka dreigde als eerste, met een kopbal die maar nipt naast vloog. Meteen daarna volgde een dubbele kans voor Amallah, die niet voorbij de goed uitgekomen Defourny raakte.

Na een twintig tal minuten begon Standard in de wedstrijd te komen en kreeg het een aantal kansen. Amallah kon tweemaal uithalen en ook Muleka nog met een goede kopbal maar de bal ging naast of Defourny stond in de weg.

Eupen kwam er in het slot van de eerste helft ook nog een paar keer uit maar de bal ging niet tussen de doelpalen. Een logische 0-0 ruststand was het verdict.

2de helft

Na de pauze was Eupen de beter ploeg. Musona knalde tegen de lat, al was er wel sprake van voorafgaand handspel van Peeters, even later krulde een hoekschop van diezelfde Musona bijna rechtstreeks in doel.

Terwijl Eupen de wedstrijd in handen had kwam er toch één kans voor Standard en deze was direct raak. Amallah kreeg de bal buiten de grote baklijn en knalde prachtig binnen. 0-1 was het voor Standard en bij de Rouches konden ze al beginnen te dromen van de bekerfinale.

Eupen kreeg nog een aantal kleine kansen maar het was Standard dat nog het dichtst bij een doelpunt kwam. Amallah kon uithalen maar trapte over en naast het doel van Defourny. In de laatste seconden van de wedstrijd kregen Koné en Peeters beide nog een goede kans maar Eupen kwam niet meer tot scoren.

Zo gaat Standard door naar de finale en weet het morgenavond wie zijn tegenstander gaat zijn. Want dan spelen Anderlecht en Racing Genk tegen elkaar in de andere halve finale.