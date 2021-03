Anderlecht bibberend naar halve finales na winst tegen potig Cercle Brugge

Anderlecht gaat door naar de halve finales van de Beker. Het had aan een 1-0-zege tegen Cercle Brugge genoeg. De Vereniging kon nooit echt een vuist maken, maar het bleef wel spannend omdat paars-wit het na de goal van Nmecha vergat af te maken.

Yves Vanderhaeghe vond de degradatiestrijd toch nog even wat belangrijker. Hij liet in zijn oude stadion Hoggas, Pavlovic, Hotic en Biancone aan de kant. Bij Anderlecht kreeg Elias Cobbaut na zijn blessure meteen een basisplaats. En Anderlecht was duidelijk de betere ploeg nu. Dat systeem met twee spitsen lijkt toch te renderen, want er kan al eens een bal naar voor getrapt worden.

Heerlijke pass

Lukas Nmecha moet ook niet alles alleen meer doen: ballen ophalen, duels aangaan en ook nog fris voor doel verschijnen. Het zware werk wordt momenteel door Diaby gedaan en de Duitser kan zich meer concentreren op de laatste twintig meter van het veld. En dan laat hij zien dat hij toch meer dan gemiddeld is voor de Belgische competitie. Toen Sambi Lokonga een heerlijke dieptepass verstuurde, controleerde hij even mooi en werkte onder Bruzesse af.

© photonews

© photonews

Yves Vanderhaeghe schreeuwde zich schor. Soms wel amusant om te horen: "Jaande jongens" en "Do something!". Ref Van Driessche gaf hem zelfs geel voor te veel protest. Het mocht allemaal niet baten. Het kwaliteitsverlies door de wissels was veel te groot. Wat ze in de competitiematch allemaal goed deden, waren ze vergeten. Sambi Lokonga kreeg veel te veel ruimte om te verdelen. Van druk naar voor was er al helemaal geen sprake meer.

Het was eerder schoppen en of dat de bal was of een been maakte niet veel uit. Denkey was met een kopbal op de paal wel dichtbij de gelijkmaker, want Anderlecht kon zijn balbezit weer niet omzetten in veel doelkansen. Zo bleef het spannend, want Cercle perste er nog een slotoffensief uit.

Wellenreuther - 't is soms niet de betrouwbaarste - ontpopte zich met enkele belangrijke saves tot sleutelpion. De redding op de kopbal van Denkey was van grote klasse. Bijna liet hij zich kloppen toen de ingevallen Verschaeren een voorzet devieerde en die voorbij de verste paal hobbelde. Anderlecht hield stand en zit donderdagavond in de pot voor de halve finales.