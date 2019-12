Club naar halve finale, Anderlecht nu pas helemaal in de miserie: totaal overklast en weer verloren seizoen

En wat nu Anderlecht? Acht punten achterstand op plaats zes in de competitie en nu ook uit de Beker. Het seizoen lijkt er voor Nieuwjaar al op te zitten. Club Brugge was - zoals te verwachten - een niveau of twee te sterk. Al konden ze de spanning er nog redelijk lang inhouden.

Twintig minuten was het kat en muis in het Lotto Park. Club Brugge de kat zijnde natuurlijk. De muis kroop angstig weg en moest vooral de aanvallen ontwijken. Anderlecht was nergens tegen het superieure Club, dat hen op fysiek, techniek en tactiek wegblies. Geen drie goeie passes na elkaar konden ze geven.

73 procent

La misère capitaine... Kompany stond op het veld en dus werd er van achteruit opgebouwd. Probleem was dat de bezoekende aanvallers er zo kort opzaten dat ze amper tijd hadden om te ademen, laat staan een deftige pass te geven. Dennis, Diatta, Tau, Vanaken en Vormer sloten alle banen af. Een lange bal was ook geen optie, want Roofe maakte in de lucht geen enkele kans tegen Mechele en Deli.

En toch kon Anderlecht een beetje terugdoen. Al had Club die eerste helft 73 (!) procent balbezit. Dankzij Cobbaut en Kayembe, die de wapens hadden om de fysieke strijd aan te gaan. Roofe had zelfs de beste kans na een goeie voorzet van Doku, maar hij kopte moederziel alleen naast. De bedoeling was om Doku en Saelemaekers in de rug van de Brugse verdedigers te lanceren, maar niemand die hen kon bereiken.

En dan is daar Balanta, Hendrik

Dan deed Vormer het aan de andere kant veel beter, maar hij stuitte dan weer op Hendrik 'De Muur' Van Crombrugge. Wat die zolang bij Eupen gedaan heeft, kan niemand begrijpen. Zijn collega Mignolet had wel amper werk, maar toch was het niet langer een zaak van naar één kant van het veld kijken.

Play-off 2

Van Crombrugge zou Anderlecht trouwens lang in de match houden. Maar op een schot van Vormer was hij toch kansloos. 't Was te verwachten, want Club was echt wel een maat of twee beter. Na nog een paar goeie reddingen moest de Vlaams-Brabander zich weer gewonnen geven op een kopbal van Balanta na een hoekschop. De verslagenheid in het Astridpark was voelbaar, zelfs met nog een halfuur te spelen.

Tja, hoeveel mokerslagen kan je als fan van Anderlecht ook verdragen? Hoeveel volk gaat er ook zitten als play-off 2 ook werkelijkheid wordt. Want die eer, die is nu toch serieus aangetast. Welke cosmetische oplapmiddelen zijn er nu nog mogelijk? Want is nu al niet iedereen in de bedrijfstop vervangen?