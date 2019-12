De match van het jaar (voor Anderlecht dan toch)

Laten we zeggen dat de match van vanavond iets belangrijker is voor Anderlecht dan voor Club Brugge. Het seizoen van de Brusselaars kan er zo goed als opzitten bij verlies. Club gaat dan weer voor de dubbel.

De waardeverhoudingen zijn wel historisch groot te noemen. In de competitie heeft Club 22 punten voorsprong, met zelfs een match minder gespeeld. Anderlecht is nog steeds zoekende, terwijl Club al meer dan een jaar zijn zaakjes in orde heeft.

Daarbij komt dat Anderlecht al een heel seizoen met heel wat geblesseerden heeft af te rekenen. Nacer Chadli en Vincent Kompany zijn ook weer twijfelachtig, al zullen ze waarschijnlijk wel spelen. Yari Verschaeren is er uiteraard niet bij. Ook Sardella en Amuzu zijn onzeker.

Door een muur

Bij Club loopt alles op rolletjes: comfortabel aan de leiding, Europees overwinteren en topfavoriet in de wedstrijd van vanavond. Dat laatste moet nog niet veel voorgevallen zijn op verplaatsing bij paars-wit.

In ieder geval moet Anderlecht zijn seizoen vanavond proberen redden. "Als het niet lukt, moeten we daar ook mee leven", aldus Frank Vercauteren. Maar in ieder geval verwacht elke fan vanavond dat ze door een muur gaan om hen toch enig plezier dit seizoen te bezorgen.

