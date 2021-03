Nieuwe dreun voor Buffalo's: bleek Gent blameert zich in Eupen en zal via de competitie naar Europa moeten

KAS Eupen en KAA Gent waren de eerste twee ploegen die op zoek gingen naar een stek in de halve finales van de Beker van België. Het werd een nagelbijter zonder al te veel indruk na te laten op de goegemeente.

Voor AA Gent is het na de belabberde prestaties in de Jupiler Pro League eens te meer zaak om in de Croky Cup verder te bekeren en wie weet zo een stekje in de Europa League te verzilveren. Dan moest KAS Eupen wel voor de bijl Am Kehrweg.

Sinan Bolat was vooraf onzeker, maar haalde uiteindelijk wel de aftrap net als Vadis Odjidja die terug klaar is om volledige wedstrijden te spelen na lange tijd van afwezigheid en invalbeurten de eerste twee maanden van 2021.

Dorsch out

Er niet bij? Dorsch, die ziek was (geen corona) en daardoor thuis bleef en zelfs de trip uit de Ghelamco Arena naar de verre Oostkantons niet maakte. Een domper toch wel voor de Buffalo's, die geen makkelijke avond beleefden.

© photonews

© photonews

In de eerste helft waren ze weliswaar de dominante ploeg, maar de beste kans was wel voor de thuisploeg: Bolat moest echt voor een fantastische redding zorgen om Musona van een voorsprong te houden. In een kansarme eerste helft was een 0-0 misschien wel billijk te noemen.

Heris doet het

Na de pauze was het meteen wél raak voor de thuisploeg: Heris was de afwerker van dienst na een erg leuke aanval over diverse stationnetjes bij de Oostkantonners. En dus was het alle hens aan dek voor AA Gent.

Odjidja kopte een bal tegen de lat, Defourny moest eens goed plat op een inzet van Bezus en er waren nog wel enkele halve kansjes, maar echt indruk maken deed Gent niet. En zo blaast het de aftocht, terwijl Eupen enigszins verrassend opnieuw de halve finales van de Beker van België weet te halen.