KRC Genk wint na overtuigende prestatie ruim van Malinwa

Genk heeft zich in stijl geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup. In een wervelende openingsfase zetten Thorstvedt en Munoz de Limburgers meteen op rozen. Na de pauze ging Malinwa op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Thorstvedt deed de match dood. Mrabti en Bongonda maakten er 4-1 van.

En of de zege op bezoek bij Charleroi deugd had gedaan. KRC Genk begon verschroeiend aan de kwartfinale tegen KV Mechelen. Er waren nog geen twee minuten gespeeld of de Limburgers stonden al op voorsprong. Prima aanval over de rechterflank, waarna Dessers de bal voor de voeten van Thorstvedt legde. De Noor scoorde -net als afgelopen vrijdag-, al zag Coucke er niet goed uit.

Genk ging vol op zoek naar een tweede treffer. En daar moesten ze niet lang op wachten. Deze keer was het Luca Oyen over de linkerflank die met een prima voorzet Daniel Munoz bereikte. De Colombiaanse rechtsachter kopte het leer snoeihard voorbij een kansloze Coucke. Een droomstart voor KRC Genk. Een gretige Dessers, die voor het bekerduel de voorkeur kreeg op Onuachu, miste daarna een wenkende kans oog in oog met de Malinwa-goalie. Ook Hrosovsky was nog dicht bij een derde Genkse treffer. Genk dartelde het eerste kwart van de wedstrijd.

KV Mechelen hield het centrum potdicht. Munoz en Arteaga maakten daar gretig gebruik van door met de regelmaat van de klok de flank af te dweilen. Daarnaast was KRC Genk opvallend gedisciplineerd in balverlies. Dat KV Mechelen geen enkel schot op doel liet optekenen in de eerste helft, is in dat opzicht veelzeggend.

KV Mechelen werd de voorbije weken (terecht) overladen met lof, maar kreeg in de eerste helft geen voet aan de grond in de Luminus Arena. Pas vlak voor rust gooide Bijker een prima voorzet in de zestien, maar Druijf kwam enkele centimeters te kort om de aansluitingstreffer binnen te duwen.

Driedubbele wissel

Wouter Vrancken liet er geen gras over groeien. Hij besefte dat er iets moest gebeuren en bracht met De Camargo, Shved en Vranckx drie nieuwe gezichten op het veld na de pauze. Met succes, want KV Mechelen hield de bal wat langer in de rangen en ging op zoek naar een aansluitingstreffer.

Iets voorbij het uur konden de boeken helemaal toe voor Malinwa. Na een snelle tegenaanval over veel stations vond Munoz Thorstvedt. De Noor tikte met veel gevoel in de verste hoek binnen. Drie doelpunten in een week voor de middenvelder van Genk.

De veer was nu echt gebroken bij Malinwa, zeker nadat Druijf andermaal net te laat kwam om een voorzet-schot van De Camargo in doel te duwen. Ook Shved besloot aan de verkeerde kant van de paal.

Met nog tien minuten op de klok deed Cyriel Dessers alles goed, maar zijn venijnige volley spatte uiteen op de dwarsligger. Zonde voor de spits, die een verdienstelijke wedstrijd speelde. Het was daarentegen Mrabti, compleet over het hoofd gezien door de Genk-defensie, die de eerredder in doel kon schuiven.

Genk stelde meteen orde op zaken via de pas ingevallen Bongonda. Na een afleggertje van Dessers fusilleerde de flankaanvaller Coucke. Een opsteker van Bongonda.

Zo bekert KRC Genk overtuigend verder na een sterke collectieve prestatie. De crisis lijkt hiermee voorlopig dan ook afgewend. KV Mechelen maakte nooit aanspraak op een zege en moet kan zich volledig toeleggen op de competitie.