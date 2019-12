Antwerp lacht het laatst na felle bekermatch op Sclessin

In een intens cupduel aan de boorden van de Maas slingerde het momentum heen en weer. Na een sterk Antwerps begin had Standard het aardig voor mekaar. Tot het plots in een tijdsspanne van twee minuten van 1-0 naar 1-2 ging. De 1-3 besliste de partij helemaal.

Geen studieronde in deze clash in de kwartfinales van de beker. Het was meteen schrikken voor de Rouches na een misverstand tussen Bodart en Vojvoda. Lamkel Zé trapte in een reflex van kortbij naast. De beste kansen waren in het openingskwartier voor Antwerp, want ook bij het hakje van Mirallas op voorzet van Buta scheelde het niets of het stond 0-1.

Het Antwerpse middenveld had het stevig in handen in het wedstrijdbegin, maar nadien begon Standard offensief zijn draai te vinden. Boljevic viseerde van in het strafschopgebied de verste hoek. De Laet moest van de lijn halen. Enkele minuten later bereikte Amallah met een prima voorzet wel Vojvoda. Die bracht terug voor doel en Lestienne maakte één van de gemakkelijkste doelpunten uit zijn carrière (1-0).

Het antwoord van de bezoekers kwam er meteen: Lamkel Zé nam de bal voorbij de tweede paal in één tijd op de slof en raakte de staak. Nadien verminderde het doelgevaar vanwege de bezoekers wel een stuk en had Standard het in de wel bitsiger wordende partij op orde. Het vond geregeld de vrije man en was met de rust in zicht enkele keren dicht bij de 2-0.

Geen 2-0

Eerst besloot Lestienne net naast. Boljevic verraste de bezoekende verdedigers door buitenom te gaan, maar besloot op Bolat. Tien minuten ver in de tweede helft deed de doorgebroken Čop - voor rust ingevallen voor de geblesseerde Amallah - de netten trillen. De vlag ging echter de hoogte in wegens buitenspel.

Even voorbij het uur hingen de bordjes uit het niets opnieuw gelijk. Arslanagic zette zijn hoofd tegen een vrije trap en vervolgens kon de Laet de gelijkmaker in doel werken. Een paar minuten nadien was de ommekeer al compleet. Een fenomenale schicht van Benson uit de tweede lijn en het stond 1-2. Gavory reageerde voor Standard met een vrije trap. Bolat tikte in hoekschop.

Mbokani geeft de doodsteek

Ondanks de goede wil bij de thuisspelers bleven verdere kansen op 2-2 achterwege. Antwerp daarentegen scoorde wel nog een keertje: Mbokani gaf zijn ex-club de doodsteek met een schot in de rechterbenedenhoek. Het eindigde nog met een anticlimax: Boljevic en Lamkel Zé gingen eruit en er volgden heel wat opstootjes. In elk geval mag Antwerp zich opmaken voor de halve finales in de beker.