Vooraf

Standard - Club is de laatste van vier kwartfinales in de Beker van België en ook de mooiste affiche. Leye sprak straffe taal nadat de Rouches in de competitie verloren van rivaal RSCA en lijkt het nu voorin te gaan proberen met het duo Muleka-Klauss. Carcela zit op de bank. Bij Club is Clement terug in de dug-out en de coach recupereert ook vier voormalige coronagevallen. Van dat kwartet komt enkel Vanaken aan de aftrap. Ook Ricca, Chong en Badji staan in de basis.