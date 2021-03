Heisa op Sclessin: Standard wipt Club uit de beker nadat spelleiding Brugse gelijkmaker 1x valideert en 2x afkeurt

Wie Standard zag spelen tegen Anderlecht, had de Rouches tegen Club Brugge geen schijn van kans gegeven. Maar: de beker blijft de beker. Net als in de drie andere kwartfinales haalde de thuisploeg het. Club kon geen orde op zaken zetten na de knappe goal van Muleka.

Leye sprak na de nederlaag in de competitie tegen Anderlecht straffe taal over zijn spelersgroep, Clement nam zijn plek in de dug-out weer in nadat hij besmet geraakte met Covid-19 en zwaar ziek was. Uiterst interessant dus welke beslissingen beide coaches gingen nemen. Leye probeerde het met een 3-5-2, met Pavlovic en Siquet op de flanken en het duo Muleka - Klauss voorin. Voor Carcela geen plaats in de basis.

Bij Club was niet enkel Clement genezen van corona. Ook Vanaken, Lang, Mitrovic en Denswil waren verlost van het virus. Enkel die eerste kwam meteen aan de aftrap. Clement stelde ook Ricca, Chong en Badji op. De Brugse coach zag zijn elftal bij momenten wel aardig pressen en af en toe een verdienstelijke aanval in mekaar steken, vaak zonder eindproduct.

Het lichte overwicht van blauw-zwart leverde zo niets op en ook bij Standard was er te veel afval in het spel. Het had wel redelijk wat pittige overtredingen nodig om de tegenstander af te houden. Verboomen was echter naar Luik gekomen om zo weinig mogelijk kaarten te geven. Aan het einde van een matige eerste periode toch een momentje van opwinding: Chong besloot na een fraaie dribbel op Bodart.

Clement bracht bij de rust Denswil op de linksachter, maar de Nederlander moest na een paar minuten toestaan Klauss van op die flank zijn maatje Muleka bediende. De Congolese aanvaller trof via de onderkant van de lat raak: knappe goal en een interessante ontwikkeling.

Geen aarzeling in het Brugse kamp aan de zijlijn: meteen Lang blijven, dachten ze daar. Zijn invalbeurt bleek niet het wondermiddel: Standard gaf zich vol in de duels en belette Club te voetballen. De landskampioen kreeg nog moeilijk tempo in de match. Tot overmaat van ramp voor de Bruggelingen kreeg Kossounou rood voor een bruuske ingreep op Muleka.

Met een man minder ging Club Brugge er nog wel vol voor in de slotfase. Vormer vond na een goede infiltratie Bodart op zijn weg. Okereke frommelde de bal wel nog in doel, maar het doelpunt werd afgekeurd en er was geen VAR. Toch keerde de spelleiding zijn beslissing om en werd de gelijkmaker nadien wel gevalideerd. Om 'm na overleg... toch af te keuren! Knotsgekke toestanden, maar Standard bekert wel verder.