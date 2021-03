Haalt uithaal van Leye iets uit of leidt Clement bij terugkeer in dug-out Club naar halve finales?

Philippe Clement is na zijn coronabesmetting terug onder de mensen, net als sterkhouders Lang en Vanaken. Afwachten hoe fit zij al zijn. In elk geval trekt Club Brugge naar Luik met één doel: de kwalificatie voor de halve finales bewerkstelligen.

Standard - Club is uiteraard een schitterende affiche in de kwartfinales van de Beker van België. Ook al heeft de ene ploeg sportieve zorgen en had de andere ploeg recent coronazorgen. Na de nederlaag tegen Anderlecht had Mbaye Leye straffe woorden in huis: het huidige materiaal zou niet goed genoeg zijn voor Standard. Een uitspraak die de coach later nuanceerde. Heeft hij zo zijn Rouches toch kunnen prikkelen?

Zo ja, wie weet kan Standard dan toch een vuist maken tegen Club Brugge. Dat heeft in de competitie een straatlengte voor op de rest, maar werd mede door het grote aantal afwezigen uitgeschakeld in de Europa League. Blauw-zwart wil zeker niet op korte termijn van drie doelstellingen naar één gaan. Een exit in de Belgische beker aan de boorden van de Maas dient dus vermeden te worden.

Standard stelt het nog steeds zonder Zinho Vanheusden. Achteraan is Bokadi overigens onzeker. Club zag Dost uitvallen in de terugmatch in de Europa League tegen Kiev. Rits, De Ketelaere en Horvath zijn de onbeschikbare Covid-gevallen. Wel net af van het virus en dus klaar voor de dienst: Denswil, Lang, Mitrovic en Vanaken.

Een overwinning van Standard na 90 minuten levert u 3,45x uw inzet op. Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd, kan u 3,6x uw inzet terugverdienen. Een zege van Club levert 2,25x uw inzet op. U kan uiteraard ook meteen voorspellen wie u ziet doorgaan, waag uw kans op BETFIRST!