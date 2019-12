Nog één stap naar de Heizel: Grandioze Larin en Berahino wijzen Essevee de weg voorbij Charleroi

Zulte Waregem heeft zich als eerste ploeg weten te plaatsen voor de halve finales van de Beker van België. Tegen Charleroi wist het met dank aan zijn aanvallers te winnen: 2-0.

Zulte Waregem en Charleroi wilden maar wat graag iets maken van hun bekeravontuur. Beide teams wilden dan ook naar de halve finales en dus kwamen zowel Dury als Belhocine met hun op papier sterkste elf aan de aftrap.

Fall snel out

Dat leverde in de eerste helft meteen enkele interessante acties op in een wedstrijd die goed over en weer ging. De Zebra's maakten vooral met een sterke Fall indruk in het eerste kwartier, maar na een contact met De fauw moest hij snel naar de kant.

Dat had wel degelijk een impact op de match, want Essevee profiteerde om beter in de wedstrijd te komen. Na 45 minuten hadden we nog geen doelpunten gezien - een afgekeurd doelpunt van Fall in het begin niet te na gesproken.

Na de pauze was het wél snel raak. En hoe! Mensah bediende Berahino, die een knap een-tweetje wist op te zetten met Larin en vervolgens met een weergaloze fake uitpakte alvorens de bal voorbij de liggende Penneteau binnen te drukken.

Berahino en Larin doen het

Daarna probeerde Charleroi de bakens te verzetten, maar verder dan een nieuw afgekeurd doelpunt kwam het eigenlijk niet. Essevee bibberde nooit echt helemaal, maar in minuut 92 was het dan toch nog prijs via Larin.

Hij werkte op enige mooie wijze nog een omschakelingsmomentje af en prikte de 2-0 voorbij Penneteau. Essevee staat zo op een dubbele stap van de finale en droomt al van een nieuw Heizelavontuur. Voor Charleroi wordt het ook dit seizoen moeilijk een prijs te pakken.