Volg Anderlecht-Union hier vanaf 18u30

Vincent Kompany benadrukte het zo'n tien keer op zijn persconferentie vrijdag: "Automatismen kweken, dat is nu het belangrijkste." Tegenstander van vandaag, Union SG, kan daar wel op terugvallen.

Anderlecht heeft een volledig nieuwe as. Wesley Hoedt, Lior Refaelov, Kristoffer Olsson, Benito Raman moeten voor meer stabiliteit en meer doelpunten gaan zorgen. Maar dat gaat tijd vergen, liet Kompany weten. Ook zal het behelpen worden tot er een nieuwe spits is aangetrokken. Mogelijk krijgt Isaac Thelin zelfs vandaag zijn kans.

En wie daar achter? Er zijn veel opties: Verschaeren, El Hadj, Refaelov, Ashimeru, Olsson,... Maar waarschijnlijk kiest Kompany voor El Hadj en Verschaeren voorlopig. Kwestie van de jeugdlijn aan te houden.

Eindelijk

De Brusselse derby is terug en dat doet deugd. Het is een wedstrijd vol historiek en heroïek. Dat besef leeft bij Kompany: "Als echte Brusselaar doet het deugd om weer zulke wedstrijden te kunnen spelen. Dat probeer ik ook op mijn spelers over te zetten."

En dat zal Felice Mazzu ook doen. Die kroop voor de match al in de underdogrol, maar hoeft dat wel. De jongens van het Dudenpark kunnen wel terugvallen op hun automatismen van vorig seizoen en hebben een paar heel leuke spelers: Vanzeir, Lapoussin, Nielsen... Dat zijn spelers die meer dan hun plaats hebben in 1A. Kompany: "Elk van hen brengt zijn speciale kwaliteiten mee. Union wordt voor mij dé verrassing van het seizoen. Zeker weten! Nee, zonder zeveren!"

