0-1 voor Cercle via Olivier Deman

Eindelijk terug voetbal op het Kiel. Zo ontvangt Beerschot vanavond Cercle Brugge. Lees er hier alles over in de voorbeschouwing.

Vorig seizoen speelde beide clubs tweemaal tegen elkaar. Op Beerschot werd 1-1 gelijkgespeeld en op het veld van Cercle Brugge won de 'Vereniging' met 2-1.

Beerschot

Beerschot kende vorig seizoen een prima seizoen als promovendus. Tot op de laatste speeldag strijde het mee voor de European Play-Offs. Al was het voetbal na het vertrek van trainer Hernan Losada wel heel wat minder. Tijd dus voor Peter Maes om een nieuwe wind te brengen op het Kiel. In het verleden heeft hij al laten zien dat hij aantrekkelijk voetbal kan combineren met een strakke organisatie. Al zal het even tijd nodig hebben om zijn principes ingeslepen te krijgen. Vanavond zal Maes het alvast zonder Sanusi en Coulibaly moeten doen die beide geblesseerd aan de kant staan.

Het doel van Beerschot is het bereiken van de European Play-Offs al zal het drummen zijn om bij de top 8 te geraken. Volgens onze redactie gaat ze eerder juist daaronder eindigen. Dat kan u HIER lezen.

Cercle Brugge

De Vereniging kende geen goed seizoen vorig jaar. Het eindigde uiteindelijk op een 16de plaats en dit 5 punten. De prognose van de redactie is dat ze dit seizoen een zorgeloos seizoen gaan draaien dat kan u HIER lezen. Yves Vanderhaeghe kent de Belgische competitie als geen ander en heeft nu de tijd gehad om zich ideaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Al zal het wel topschutter Ike Uchbo moeten missen die terug naar Chelsea is. Dit niet alleen want zo is Kanouté geblesseerd en dragen ze nog twee schorsingen mee van vorig seizoen. Zo zijn Velkovski en Hoggas er alvast vanavond niet bij.

Begin het nieuwe seizoen al direct met wat extra winst!