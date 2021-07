Beerschot - Cercle Brugge, een wedstrijd die in het water viel

Beerschot ontving Cercle Brugge op de 1ste speeldag. Het was duidelijk dat het huiswerk bij beide ploegen nog niet af was. De intenties waren er met momenten maar net als de wedstrijd viel er veel in het water.

De wedstrijd tussen Beerschot en Cercle Brugge werd in de 55ste minuut stopgezet omwille van hevige regenval. Dat kan u HIER lezen. Gelukkig, vooral voor Beerschot, kijgen ze nog 55 minuten om iets recht te zetten. De beslissing van de Pro League kan u HIER lezen.

1ste helft

Beide ploegen begonnen de wedstrijd met een verdedigende opstelling en dit resulteerde in een lange openingsronde zonder kansen. In de loop van de partij begon Beerschot er meer door te komen maar tot de eerste bal tussen de palen was het lang wachten. Wie anders dan Rapha Holzhauser tekende hiervoor. De middenvelder kwam tot een schot van buiten de grote rechthoek maar er zat te weinig kracht in om Diddilon te verontrusten.

Beerschot had het balbezit maar het was verrassend Cercle dat op voorsprong kwam. Een goede voorzet van Decostere op het hoofd van Deman die de bal voorbij Vanhamel werkte. Zo stond na 40 minuten spelen op voorsprong en het tankte moed uit deze voorsprong want twee minuten later stond Deman terug oog in oog met Vanhamel. Nu mikte te Bruggeling de bal voorlangs het doel.

2de helft

Met het begin van de tweede helft gingen de hemelsluizen open boven Antwerpen. Het veld veranderde binnen de kortste keren eerder in een Olympisch zwembad dan het Olympisch stadion. Toch kon vlak voor de wedstrijd werd afgefloten Beerschot heel dicht bij de gelijkmaker. Een bal schiet door de regen tot bij Suzuki, maar Didillon beschikt nog over een reddende engel onder naam van Popovic.

Vlak na deze fase besloot Boucaut om de wedstrijd eerst tijdelijk en nadien definitief stop te zetten.