Voorbeschouwing: Club Brugge wil seizoen beter beginnen dan vorig jaar en gaat vol voor winst tegen Eupen

Drie op een rij, dat is het doel van Philippe Clement en Club Brugge. De eerste opdracht om die derde titel op rij in de lucht te steken, is KAS Eupen zondagnamiddag.

Club Brugge

Club Brugge mocht vorig jaar het seizoen openen in het eigen Jan Breydelstadion tegen Charleroi. Dat ging evenwel niet zo goed want Club ging met 0-1 onderuit. Meer zelfs, de volgende thuiswedstrijd werd er ook tegen Beerschot verloren in eigen huis. Dat moet dit jaar anders tegen Eupen.

Om meteen aan te knopen met de overwinning, rekent trainer Philippe Clement op enkele nieuwe namen in vergelijking met de selectie voor het Supercup-duel tegen Racing Genk en komt kapitein Ruud Vormer opnieuw binnen in de kleedkamer.

De 17-jarige Mondele mag ook eens proeven hoe het eraan toegaat bij de grote jongens, ten koste van Maxim De Cuyper die naast de selectie valt. Ook de 16-jarige Noah Mbamba is erbij. Simon Mignolet is nog steeds niet fit en nieuwkomer Nsoki is zaterdagavond pas aangekomen, voor een selectie is het nog te vroeg.

Eupen

Bij de bezoekers uit Eupen zal het opnieuw het objectief zijn om niet naar 1B te degraderen. De Panda's staan er niet bepaald sterker voor in vergelijking met vorig seizoen, al hebben ze met Prevljak wel een uitstekende spits in hun rangen. Ook nieuwkomer Jérome Déom haalt de eerste selectie.

Vorig seizoen

Eupen en Club Brugge troffen elkaar vorig seizoen ook al heel snel. Op de tweede speeldag trok Club naar de Duitstalige gemeenschap om met een 0-4 zege terug te keren naar West-Vlaanderen.

Ook in eigen huis ging het eenvoudig voor Club. Lang speelde een uitstekende wedstrijd en wist twee keer te scoren, Okereke legde de 3-0 eindstand vast.

Wat wordt het dit jaar tussen Club Brugge en Eupen? Wint Club opnieuw met twee doelpunten verschil? Krijg dan uw inzet meer dan dubbel en dik terug via BETFIRST.