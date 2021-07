Kortrijk wil deze keer wél goed aan seizoen beginnen, sterkhouder is van de partij na maandenlang blessureleed

KV Kortrijk ontvangt op zijn eerste speeldag met publiek meteen een nieuwkomer op het hoogste niveau.

KV Kortrijk verloor vorig seizoen op speeldag 1 in eigen huis van Waasland-Beveren, dit seizoen wil het meteen wél goed starten - het moeilijke programma indachtig.

Goede start?

Dan moet nieuwkomer Seraing voor de bijl gaan. Makkelijk wordt dat ongetwijfeld niet, want de promovendus wil meteen een visitekaartje afgeven.

Gilles Dewaele is er niet bij voor De Kerels, Sainsbury is twijfelachtig. Kristof D'Haene is wel terug van de partij bij de Kortrijkzanen.

