LIVE: Chevalier zet Kortrijk op voorsprong tegen Seraing!

45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Vandendriessche op de bon voor een optelsom aan foutjes.



44

Gele kaart voor Kévin Vandendriessche





42

Krijgen we nog iets voor de rust? Het tempo is toch een beetje ingezakt de voorbije tien minuten. We zouden haast durven zeggen dat het wat meer mag zijn.



38

En zo kunnen we het eindelijk nog eens zeggen: we kabbelen stilaan richting rust.



34

Lage schuiver van Jallow, maar geen probleem voor Ilic.



32

En nu moet Seraing toch iets gaan verzinnen ...



31

En daar is dan toch de 1-0. Het kot ontploft, want het is smaakmaker Teddy Chevalier die voor het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen met publiek zorgt.



31

31



Doelpunt van Teddy Chevalier





28

Aan de overkant Derijck de bon op voor een zware charge op Maziz. De bezoekers mogen eerst nog door, het schot wijkt af en zo in de handen van Ilic. Verzorging aan alle kanten nu eventjes!



28

Gele kaart voor Timothy Derijck





27

Chevalier in het straatje! Hij mist, daarna Badamosi voor een leeg doel nog op een verdediger!



24

Selemani met de draai, de kap, de beweging en het afgeblokte schot. Corner!



21

We hebben het overigens gecheckt: je mag gewoon Marius zeggen ... Ondertussen kopt Sambu moederziel alleen voor doel en vergeet Marius binnen te leggen.



20

Aan de overkant Maziz met de balverovering en uiteindelijk Marius Mouandilmadji met de knal, maar geen moeilijke bal voor Ilic.



18

De druk houdt aan. Eerst een diepe bal op Chevalier, die niet echt kan afdrukken. Even later trekt Badamosi ten strijde, maar ook hij kan niet in de buurt van een doelpunt komen.



16

Lage schuiver van Marlos Moreno, maar Dietsch zit er als eerste tussen en zo geen gevaar.



12

Het spelbeeld blijft hetzelfde. Faye gaat al even beetje jennen en tijd winnen. Wordt dit het Seraing dat we een heel jaar gaan zien in 1A?



9

De thuisploeg lichtjes het meest dreigend in de aanvangsfase, maar tot grote kansen heeft het wel nog niet geleid.



5

Badamosi kopt een voorzet van Chevalier op de vrije trap uiteindelijk over de kooi van Dietsch.



4

De openingsfase van de wedstrijd is begonnen. Daarnet Bernier even op wandel, nu zet Chevalier zich door.



1

De bal rolt in het Guldensporenstadion. Met gezangen, dat hebben we toch wel enigszins gemist.



1

Een minuut stilte voor ex-medewerker Bart Van Lancker en voor de slachtoffers van de overstromingen de voorbije week.



1

KV Kortrijk - Seraing: 0-0





18:26

Aan sfeer wel geen gebrek voorlopig.



18:19

Geen volle tribunes voorlopig. Door het coronavirus is men gelimiteerd tot 3100 supporters voor deze wedstrijd of een derde van het totaal.



17:41

Opstellingen

KV Kortrijk: Marko Ilić - Lucas Rougeaux - Timothy Derijck - Aleksandar Radovanović - Kristof D'Haene - Marlos Moreno Durán - Kévin Vandendriessche - Ante Palaversa - Faïz Selemani - Mohamed Badamosi - Teddy Chevalier

Bank: Pape Habib Gueye - Jesaja Herrmann - Maxim Deman - Michiel Jonckheere - Nihad Mujakić - Eric Ocansey - Mathias Fixelles



Seraing: Guillaume Dietsch - Marsoni Sambu - Yahya Nadrani - Wagane Faye - Benjamin Boulenger - Morgan Poaty - Sami Lahssaini - Youssef Maziz - Ablie Jallow - Marius Mouandilmadji - Antoine Bernier

Bank: Rayan Djedje - Ibrahima Cisse - Gerald Kilota - Francesco D'Onofrio - Maxime Mignon - Theo Pierrot - Mathieu Cachbach