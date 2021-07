Volg KV Mechelen - Antwerp LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Na een vierde en een derde plek hoopt Antwerp met Brian Priske een extra stap te zetten. KV Mechelen zal stamnummer 1 alvast trachten een warm onthaal te geven, met de terugkeer van de enthousiaste geelrode aanhang naar het AFAS Stadion.

KV Mechelen kan grotendeels voortbouwen op de basis van de sterke terugronde van vorig seizoen. Dat is een voordeel ten opzichte van vele andere ploegen, die nog heel wat puzzelstukjes moeten leggen. Het krijgt wel meteen een moeilijke affiche voorgeschoteld met de komst van Antwerp. Dat verloor met 3-0 in Mechelen toen Vercauteren er net aan de slag was, nu is de verplaatsing naar Mechelen het debuut voor Brian Priske.

Met de komst van de Deen is een nieuw tijdperk ingeluid. Niet enkel omdat er een nieuwe trainer aan het hoofd van de ploeg staat. Ook omdat anciens als Refaelov en Mbokani andere oorden opzochten. Op Lamkel Zé rekent Priske ook niet meer. Frey - vorig seizoen de doelpuntenmaker van Waasland-Beveren - moet voor de goals zorgen en ook de rushes van Bataille kunnen een meerwaarde zijn op offensief vlak.

SELECTIE I Onze coach heeft zijn selectie voor de eerste competitiematch van het nieuwe seizoen bekend gemaakt 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/f6G8CnXRbQ — KV Mechelen (@kvmechelen) July 24, 2021

En dan is er nog de veelbesproken transfer van Balikwisha. "We moeten afwachten", bleef Priske eerder deze week mysterieus over een blessure van de voormalige Standard-man. Balikwisha zit niet in de kern van RAFC. Dat geldt ook voor Engels, al zou die goed op weg zijn om weer wedstrijdfit te worden. Bij KVM is het uitkijken of Coucke of Thoelen de voorkeur krijgt onder de lat.

