Volg KV Oostende-Charleroi hier vanaf 20u45

KV Oostende ontvangt vanavond Charleroi. Bij de kustploeg zijn er nog veel twijfels en weinig versterkingen. Charleroi wil meteen de ambities duidelijk maken.

KV Oostende zag Hjulsager, Sakala en Vandendriessche al vertrekken, Theate en Hendry zullen waarschijnlijk snel volgen. En coach Alexander Blessin heeft als vervangers enkel Rocha, Amade en Medley gekregen. Het wordt dus afwachten wat het gaat geven.

Charleroi is ook in wederopbouw en nieuwe coach Edward Still moet puzzelen, want hij kan niet rekenen op Willems en Nkuba, die nog aan het revalideren zijn. Gholizadeh trainde de afgelopen dagen niet, maar zou wel inzetbaar zijn. Nieuwkomer Adem Zorgane is nog niet klaar en Nicholson zit nog op de Gold Cup.

