AA Gent gaat op zoek naar driepunter tegen geplaagd STVV

Na de ruime zege in de voorronde van de Conference League is AA Gent vastbesloten om ook in de Jupiler Pro League te starten met een driepunter. Slachtoffer van dienst moet STVV worden, waar de fans hun ongenoegen al lieten blijken omwille van het uitblijven van broodnodige versterkingen.