STVV-AA Gent: 12' Mboyo brengt STVV al op gelijke hoogte!

Na de ruime zege in de voorronde van de Conference League is AA Gent vastbesloten om ook in de Jupiler Pro League te starten met een driepunter. Slachtoffer van dienst moet STVV worden, waar de fans hun ongenoegen al lieten blijken omwille van het uitblijven van broodnodige versterkingen.

29' 52"

29

Júnior Pius

Jonathan Buatu



28

Gent speelt weinig klaar tegen STVV, ondanks de vroege voorsprong.

20

Listige vrije trap van De Sart, Schmidt kan klemmen.

12



Doelpunt van Ilombé Mboyo (Ko Matsubara)

Splijtende lage voorzet Matsubara, Mboyo heeft het leer maar binnen te duwen.

12

De Sart solliciteert naar geel, maar Boterberg houdt de kaarten op zak.

8

Samoise kraakt zijn schot na een vreemde actie van Pius, niet voor het eerst overigens.

2



Doelpunt van Andreas Hanche-Olsen

STVV krijgt een hoekschop niet weg, Hanche-Olsen profiteert optimaal

1

STVV - KAA Gent: 0-0



20:25

Opstellingen

STVV: Daniel Schmidt - Wolke Janssens - Júnior Pius - Dimitri Lavalée - Maximiliano Caufriez - Ko Matsubara - Chris Durkin - Stan Van Dessel - Christian Brüls - Ilombé Mboyo - Aboubakary Koita

Bank: Jonathan Buatu - Oleksandr Filippov - Steve De Ridder - Nelson Balongo - Seung-Woo Lee - Kenny Steppe



KAA Gent: Sinan Bolat - Andreas Hanche-Olsen - Michael Ngadeu - Joseph Okumu - Matisse Samoise - Vadis Odjidja - Andrew Hjulsager - Julien De Sart - Nurio Fortuna - Osman Bukari - Yonas Malede

Bank: Davy Roef - Christopher Operi - Bruno Godeau - Tarik Tissoudali - Sulayman Marreh - Issouf Vakoun Bayo - Laurent Depoitre - Sven Kums - Alessio Castro-Montes - Louis Fortin