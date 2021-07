Volg Standard-Racing Genk hier live vanaf 20u45

Nauwelijks twee maanden nadat het vorige seizoen werd ingeblikt, trappen Standard en Racing Genk de nieuwe jaargang vrijdag op gang. De Rouches kunnen voor eigen volk revanche nemen voor de verloren bekerfinale. Genk brandt van ambitie en wil maar wat graag de drie punten meenemen uit Sclessin.

Standard-coach Mbaye Leye voorspelt een overgangsjaar voor zijn Rouches, wat overigens niet betekent dat er geen ambitie is in Luik.. Een Europees ticket moet het doel zijn, liet de Senegalees weten. Inkomende transfers werden, mede door de financiële situatie van de club, tot dusver nog niet afgerond, terwijl met Balikwisha en Vanheusden twee sterkhouders vertrokken. Bovendien passen jongens als Carcela, Lestienne en Amallah niet meer in de plannen van Leye, die kiest voor mannen die de mouwen opstropen.

Racing Genk kende een schitterend seizoenseinde en versterkte de voorbije maanden haar kern. Bovendien hebben de Genkies met Paul Onuachu de Gouden Stier van afgelopen seizoen nog steeds in haar rangen. De ambitie? Meedoen voor de titel, stak John van den Brom niet onder stoelen of banken. De Nederlander selecteerde deze twintig namen voor de trip naar Sclessin.

Voor Thorstvedt (knie) komt de wedstrijd nog te vroeg. Munoz en Cuesta arriveerden pas donderdagavond in Genk en geven ook verstek. Jhon Lucumi, de derde Genkse Colombiaan die op de Copa America was, zit wél in de selectie. De kans dat hij in de basis zal staan is weliswaar klein.

Scheidsrechter: Lawrence Visser

Stadion: Sclessin

Aftrap: 20u45

