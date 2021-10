Pakt Antwerp 15 op 15 in de Jupiler Pro League? Dan moet The Great Old deze avond wel voorbij KAA Gent

Deze avond staat er een topper op het programma in de Jupiler Pro League. KAA Gent moet namelijk. op bezoek bij Antwerp. De Buffalo's kennen voorlopig een moeilijk seizoen, terwijl het bij Antwerp de laatste weken beter gaat.

Antwerp is op dreef in de Jupiler Pro League. The Great Old kon namelijk al vier wedstrijden op rij winnen. Toch heeft Antwerp iets goed te maken na de nederlaag tegen Frankfurt enkele dagen geleden in de Europa League.

Ook bij KAA Gent hebben ze iets goed te maken, want de Buffalo's kennen voorlopig een zeer matig seizoen. Ze staan op de dertiende plaats in het klassement en kunnen de punten dus goed gebruiken. Odjidja maakte donderdag zijn rentree en is dus opnieuw beschikbaar, net zoals Chakvetadze.

Houdt Antwerp de drie punten thuis of kan KAA Gent voor de verrassing zorgen?