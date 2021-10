Volg Eupen-Racing Genk live op voetbalkrant vanaf 21u00

Volgende afspraak in de overvolle kalender van Racing Genk: een verplaatsing naar de Oostkantons. Een trip naar Eupen is nooit een geschenk. Dat is ook nu niet anders, want Eupen blijft tegen alle verwachtingen in bovenin meedraaien en kan na een zes op zes Genk boordevol vertrouwen ontvangen.

Wie had kunnen denken dat Eupen-Genk een topper zou zijn op de tiende speeldag van de Jupiler Pro League? De Panda's werden afgestempeld als een van de gedoodverfde degradatiekandidaten, maar de ploeg van Stefan Krämer verbaast tot dusver vriend en vijand. Vorige week ging Eupen met sprekend gemak (0-3) winnen op het Kiel. Aderlating voor Eupen is de afwezigheid van Emmanuel Agbadou. De Ivoriaanse rots in de branding (en clubtopschutter) pakte tegen Beerschot zijn vijfde gele kaart van de campagne en zit tegen Genk een schorsingsdag uit. Stefan Krämer, de aimabele Duitse trainer van de Oostkantonners, selecteerde deze namen: pic.twitter.com/SSNLS0f7bv — KAS Eupen (@kas_eupen) October 2, 2021 Racing Genk liep donderdag tegen Dinamo Zagreb een stevige kater op. De ploeg van John van den Brom had veel meer verwacht dan een droge 0-3 nederlaag. Vooral de manier waarop liet zijn sporen na. Voordeel aan de drukke agenda is dat Genk niet lang moet wachten om een reactie te tonen. Al zijn ze in Limburg op hun hoede voor dit Eupen. "De sterkte van Eupen ligt in het collectief. Het is écht een goeie ploeg, die goed op elkaar is ingespeeld. Ze staan echt niet voor niks mee bovenaan. En ze hebben geen enkel punt gestolen. Dus het lijkt misschien raar, maar dit is absoluut een topper", laat Van den Brom weten op de clubwebsite. Op Simen Jukleröd na is iedereen fit bij de bekerwinnaar. Van den Brom duidde liefst 22 spelers aan voor de match tegen Eupen. Ook Théo Bongonda, helemaal hersteld van zijn blessure, stapt mee de bus op naar de Oostkantons. Knoopt Genk aan met een driepunter Am Kehrweg?