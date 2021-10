Charleroi maakt gelijk!

74

En bijna opnieuw Alioui, maar deze keer spat de bal uiteen op de lat.



73

De vrije trap gaat lekker binnen. Kortrijk staat opnieuw op voorsprong. Het is de ingevallen Alioui die voor het schilderwerkje tekende.



71

Gele kaart voor Stelios Andreou





71

Stefan Knežević

Loïc Bessile





70

Pape Habib Gueye

Rachid Alioui





69

En nu is het Dewaele die naast steekt! Wat een match!



69

Snelle en snedige counter van Kortrijk, maar Gueye kan er dan uiteindelijk nét niet bij!



68

Gholizadeh mag er zomaar doorheen wandelen, maar Ilic redt. De herneming via Zaroury gaat tegen een Kortrijkzaan in corner.



66

Meteen Selemani met een reactie, maar hij trapt te centraal en zo in de handen van Koffi.



66

64



Doelpunt van Shamar Nicholson (Ali Gholizadeh)





63

Het kon niet uitblijven! Morioka bedient Nicholson en die kan erg makkelijk de 1-1 tegen de touwen werken.



60

Daarnet Andreou vanuit een heel schuine hoek en nu opnieuw Charleroi. De gelijkmaker wordt naarstig gezocht.



57

Gueye trapt een keertje van ver, maar dat leek nergens naar.



54

De tweede helft heeft nog niet veel om de arm voorlopig. Het mag wat meer zijn.



53

Adem Zorgane

Ali Gholizadeh





50

Harde pegel van Ilaimaharitra, maar in de tribune van de Kortrijksupporters.



47

Meteen een heet standje voor de kooi van Koffi, maar die kan de bal plukken. Er is wel iemand tegen de vlakte gegaan.



46

Gele kaart voor Stefan Knežević





46

De bal rolt in Kortrijk. Wat krijgen we hier nog in deze partij?



45+20

En zo gaan we rusten met 1-0 voor de thuisploeg!



45+1

De blessurebehandeling van Koffi geeft ons twee minuten extra.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Selemani stuurt Koffi de verkeerde kant uit, Kortrijk op slag van rust op voorsprong!



45



Doelpunt van Faïz Selemani (Penalty)





45



Penalty voor KV Kortrijk





44

De bal gaat op de stip wegens handspel. Of gaat de VAR nog een inbreng doen?



43

Gele kaart voor Jackson Tchatchoua





42

Aan de overkant de knal van Zorgane, maar die spat uit elkaar op de dwarsligger.



41

Zorgane een keertje in de buurt van Ilic, maar zijn schot is niet hard genoeg om echt dreigend te zijn.



38

Nog een keertje spanning voor de kooi van Koffi, maar de bal zoeft over en zo kabbelen we richting rust.



34

De slordigheden nemen nu toch echt wel toe ... Krijgen we nog iets voor de pauze?



30

Halfuur ver, de vlam is uit de pan.



27

Het tempo van Kortrijk is een beetje minder geworden. Het moment voor Kortrijk om er eens uit te komen?



23

En nu is daar ook Palaversa met een afstandsknal, maar opnieuw is Koffi bij de pinken. De inzet van Vandendriessche gaat even later in corner via het blok.



22

Opnieuw zet Gueye zich sterk door, maar het schot is te zwak om Koffi te bedreigen en gaat bovendien ver naast.



20

Gueye duikt op voor de kooi van Koffi, maar hij krijgt ook de fout tegen klaarblijkelijk.



18

Aan de overkant is Van Cleemput er plots dicht bij, maar hij krijgt de bal niet voorbij doelman Ilic.



16

Koffi had even verzorging nodig, maar kan uiteindelijk toch doorspelen.



13

De thuisploeg drukt door, Gueye kan net niet bij de voorzet vanop rechts.



11

Eerst is er Moreno met een schot, daarna ook Vandendriessche. Koffi pakt tot twee keer toe.



8

Een schotje van Kayembe, maar dat maakt weinig indruk op de verdediging van Kortrijk.



4

De studieronde is volop bezig. We hebben nog niets gemist.



1

De bal rolt in Kortrijk!



1

KV Kortrijk - Charleroi: 0-0





KV Kortrijk: Gilles Dewaele - Trent Sainsbury - Ante Palaversa - Faïz Selemani - Mathias Fixelles - Pape Habib Gueye - Kévin Vandendriessche - Marlos Moreno Durán - Kristof D'Haene - Marko Ilić - Aleksandar Radovanović

Bank: Victor Torp - Rachid Alioui - Lucas Rougeaux - Dylan Mbayo - Abdelkahar Kadri - Michiel Jonckheere - Joris Delle - Eric Ocansey



Charleroi: Stefan Knežević - Jules Van Cleemput - Adem Zorgane - Joris Kayembe - Hervé Koffi - Shamar Nicholson - Stelios Andreou - Marco Ilaimaharitra - Jackson Tchatchoua - Ryota Morioka - Anass Zaroury

Bank: Didier Desprez - Loïc Bessile - Ali Gholizadeh - Chris Bedia - Mamadou Fall - Guillaume Gillet - Martin Wasinski - Amine Benchaib - Younes Delfi