Volg KV Mechelen - Standard vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Standard en KV Mechelen zijn twee van de vijf ploegen die dertien punten hebben. Krijgt Mbaye Leye Standard opnieuw op de rails? De coach van de Rouches heeft een week de tijd gekregen om het vuur er weer in te krijgen na de nederlaag tegen STVV. Tegenstander KVM mist met Van Damme een sterkhouder.

Wat dan wel weer in het voordeel van KV Mechelen spreekt, is dat het na een 6 op 6 is opgerukt in het klassement en met het nodige vertrouwen aan de bak kan komen. Na de vernederende uitschuiver in Anderlecht werd twee keer op rij de nul gehouden en Storm is tegenwoordig elke wedstrijd wel goed voor een doelpunt. Die overwinningen kwamen er wel met Van Damme op het middenveld.

© photonews

Het is niet onlogisch dat Standard dit seizoen een wisselvallige indruk nalaat. Waar het nog aan de competitie begon met een enorme gretigheid, is daar de laatste weken nog weinig sprake van en oogt het vooral machteloos. Vandaar ook de pandoering bij Union en de thuisnederlagen tegen Anderlecht en STVV. Kan Standard buitenshuis wel nog eens oogsten? Het zou alvast zeer welkom zijn.

Van Damme moet ziek afhaken voor deze wedstrijd. Vrancken moet de balans op het middenveld zien te behouden en vooral erop toekijken dat zijn ploeg niet teveel duelkracht inlevert. Achteraan moet de KVM-trainer het nog steeds zonder Peyre doen. Ook bij Standard zijn er twee afwezigen in de verdediging: Laifis (quadriceps) en Fai (geschorst).

