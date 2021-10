Volg OH Leuven - Beerschot vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Nummers 17 en 18 kijken mekaar in de ogen: aansluiting voor Beerschot of duwt Marc Brys ex-ploeg dieper in de put?

Ruimte om cadeautjes uit te delen is er niet. Niet voor het OHL van Marc Brys en voor Beerschot al helemaal niet. Beide ploegen zijn respectievelijk de nummers 17 en 18 uit het klassement en kunnen elk punt goed gebruiken. Dat is in het bijzonder het geval voor Beerschot, dat nog steeds niet won.