Voorbeschouwing Beerschot - KV Mechelen

Het duel tussen Beerschot en KV Mechelen heeft de laatste jaren extra dimensie gekregen. TIjd om vooruit te blikken.

Laten we beginnen met dit allereerst geen derby te noemen of zelfs geen streekderby. Als Beerschot een derby speelt is dit tegen Antwerp of Berchem Sport. Voor KV Mechelen geldt hetzelfde, een derby is voor hen een wedstrijd tegen de buren van Racing Mechelen.

Het is misschien geen derby maar dat maakt het geen minder beladen duel. Sinds dat beide ploegen elkaars concurrenten waren in 1B en het omkoopschandaal dat het seizoen voordien voorviel hebben beide supporterskernen geen goed woord meer over voor elkaar. Tussen de bestuurskamers van beide clubs heeft het ook al een aantal keer gebotst. Hierdoor heeft deze wedstrijd toch een extra dimensie gekregen.

Beerschot

Beerschot zit in acute puntennood en kon dit seizoen nog niet winnen. Tegen OH Leuven kon de vorige speeldag nog wel een punt worden gepakt maar ze snakken naar de drie punten in eigen huis.

Beerschot kan alvast niet rekenen op Sanusi, Dom en Lemos die geblesseerd aan de kant staan. De Smet is nog steeds geschorst na zijn drieste rode kaart tegen Eupen.

Achter de namen Caicedo en Vaca staat nog een vraagteken want beide keerde pas zaterdag terug van Zuid-Amerika waar ze kwalificatiewedstrijden voor het WK moesten afwerken.

KV Mechelen

Voor KV Mechelen kwam de interlandbreak op geen slechter moment. Dit onderbrak hun goede vorm van drie winstwedstrijden op rij. Hopelijk voor hen kunnen ze deze vorm doortrekken. Dankzij hun goede prestaties staat KV Mechelen op de 7de plaats en mits winst kunnen ze de top 6 induiken.

KV Mechelen moet wel een heel aantal spelers missen omwille van blessures zo zijn Peyre, Van Damme, Shved, Engvall, Van den Eynden, Dailly en Dassy niet beschikbaar.

