LIVE: Clement doet opnieuw beroep op captain Ruud, kan Kortrijk punten rapen op Jan Breydel?

Na een weekje interlandvoetbal zijn (bijna) alle spelers opnieuw aangekomen op de club want de nationale competities gaan opnieuw van start. In België trappen Club Brugge en KV Kortrijk de eerste speeldag af.

Club Brugge

Bij Club Brugge zijn er heel wat internationals met vertrouwen teruggekomen van hun nationale ploeg. Zo mocht Lang zijn eerste basisplaats vieren en gaf hij een assist tegen Gibraltar en opende Charles De Ketelaere zijn rekening voor de Rode Duivels.

Nog meer goed nieuws voor Club Brugge want voor het duel tegen KV Kortrijk zit José Izquierdo in de selectie. De voormalige Gouden Schoen-winnaar is nog niet topfit volgens coach Philippe Clement maar de tijd is volgens hem wel rijp om de volgende stap in het revalidatieproces te zetten.

De thuisploeg zal absoluut vertrouwen willen tanken voor wat hen te wachten staat in de Champions League: een thuisduel tegen Manchester City. Thuis tegen PSG lukte het Club om een glansprestatie af te leveren maar die zal snel vergeten zijn als ze tegen het City van onder andere Kevin De Bruyne zwaar onderuit gaan.

Joske is back! 😍 #CluKvk



ℹ️ Ook Nusa is voor het eerst geselecteerd. Balanta keert pas morgen terug uit Colombia. pic.twitter.com/FkOVzSjxHw — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 14, 2021

KV Kortrijk

De bezoekers uit Kortrijk hebben ook geen al te rustige interlandperiode gekend. Trainer Luka Elsner verbrak eenzijdig zijn contract en trok naar Standard, Kortrijk trok Karim Belhocine aan als trainer.

KVK was nochtans zeer goed aan het seizoen begonnen en staat na 10 speeldagen op een niet onaardige 8e plek terwijl het vorige seizoen vrij anoniem was.

De eerste selectie van Belhocine is er eentje zonder Rougeaux en Alioui die geblesseerd zijn. Ook Derijck, Osabutey, Herrmann en Bendianishvili zijn nog geblesseerd.

Betting tips

Als we op eerdere onderlinge duels af gaan, is het voor Kortrijk lastig om met vertrouwen naar Jan Breydel te trekken aangezien het al van 2016 geleden is dat KVK nog kon winnen tegen Blauw-Zwart.

