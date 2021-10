Zondagavond sluiten AA Gent en KAS Eupen het voetbalweekend tegen elkaar af. En dat zou wel eens een interessant duel kunnen worden.

AA Gent staat opnieuw voor een druk programma, met ook nog Europees voetbal en dus wil het tegen KAS Eupen graag winnen.

Het staat voorlopig op plek 15 en daarmee negen punten in het krijt bij de Oostkantonners - wie dat vooraf had durven voorspellen is nu een rijk man.

"Ze zijn misschien zelfs beter dan Antwerp", liet Hein Vanhaezebrouck zich vooraf ontvallen op zijn persconferentie.

Gianni Bruno is er opnieuw bij in de selectie van de oefenmeester, benieuwd of de Buffalo's de punten kunnen thuishouden.