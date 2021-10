Goede wedstrijd van Cercle Brugge, maar ze blijven wel met lege handen achter na nederlaag op het veld van KV Oostende

KV Oostende heeft deze avond een coup gepleegd in de Jupiler Pro League. Cercle Brugge was de betere ploeg en kwam ook verdiend op voorsprong via Somers, maar KV Oostende kon het tij nog keren via Gueye en Amade.

Cercle Brugge had de drie punten duidelijk broodnodig, want de bezoekers begonnen scherp aan de partij. De eerste kans was dan ook voor de bezoekers, maar het schot van Lopes Leonardo Da Silva ging naast.

KV Oostende had het moeilijk en Cercle Brugge bleef op zoek gaan naar het openingsdoelpunt. Onder meer Somers en een bedrijvige Millan kregen nog mooie kansen, maar telkens lag Hubert in de weg.

De thuisploeg kon er maar weinig tegenover zetten, maar af en toe konden ze wel eens uitbreken. Vooral via een sterke D’Arpino was er soms dreiging, maar het was allemaal te matig om Didillon in de problemen te brengen. 0-0 was dan ook de ruststand.

Ook in de tweede helft bleef Cercle Brugge de betere ploeg. Vooral Millan was opnieuw af en toe gevaarlijk, maar telkens lag Hubert in de weg. Ook Van der Bruggen kreeg zijn schot niet voorbij de KVO-doelman.

KV Oostende kwam niet vaak in de zestien van Cercle Brugge, maar uit het niets kreeg Ambrose wel een uitstekende mogelijkheid. Bätzner legde de bal perfect af, maar Ambrose kreeg zijn schot net niet tussen de palen.

Met nog 25 minuten te gaan was daar de verdiende voorsprong voor Cercle Brugge. Millan had een uitstekende actie in huis en legde de bal op het juiste moment tot bij Somers, die dan ook nog eens knap kon afwerken: 0-1.

Cercle Brugge ging meteen op zoek naar de 0-2 via Millan, maar een kwartier voor het einde kreeg de Vereniging wel nog het deksel op de neus. Nadat KV Oostende eerste tegen de paal had getrapt en Didillon een uitstekende reflex had op het schot van Ambrose, kwam de 1-1 er toch. Gueye kopte een voorzet goed tegen de netten.

Alsof dat nog niet genoeg was, kwam KV Oostende zelfs nog op voorsprong. Amade kopte de Kustboys in het absolute slot naar de drie punten. Zo bleef Cercle Brugge, ondanks een goede wedstrijd, met lege handen achter.

Door deze 2-1 overwinning doet KV Oostende een goede zaak in het klassement. De club stijgt naar een gedeelde vijfde plaats in het klassement met 17 op 33. Cercle Brugge blijft achter op de zeventiende plaats met 8 op 33.