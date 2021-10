20u45; Elsner moet relance bij Standard inzetten thuis tegen OH Leuven

Na 10 speeldagen staat Standard pas op de 12 plaats in het klassement. De internationale break leek de ideale gelegenheid om te wisselen van trainer. Out: Mbaye Leye, In: Luka Elsner. De Sloveen debuteert zaterdagavond op de bank bij de Rouches met een thuiswedstrijd tegen OHL.