Volg Anderlecht-Beerschot hier live vanaf 16u

De derby der paarse ploegen... Vincent Kompany heeft na vier gelijke spelen op rij eens een winst nodig. Het vertrouwen kan opgekrikt worden tegen Beerschot, dat met twee punten troosteloos laatste staat. Maar de Ratten zullen gemotiveerd aan de aftrap komen.

Beerschot mag zich echter ook aan een enthousiast paars-wit verwachten. Het late gelijkspel en het magere spel tegen STVV was een klap. De Brusselaars zullen iets willen laten zien voor eigen publiek. Vincent Kompany beschikt - buiten Delcroix - ook over zijn volledige kern.

Mogelijk zijn er wel een paar veranderingen, want de samenwerking tussen Kouamé en Zirkzee vooraan liep niet echt vlot tegen STVV. Mogelijk komt Raman in de ploeg en ook Verschaeren mag hopen op een basisplaats.

Bij Beerschot is het koffiedik kijken wie er zal spelen. Achteraan moet Fré Frans vervangen worden. En vooraan is het uitkijken wie er in de spits zal mogen beginnen. Coach Torrente heeft de problemen bij de Ratten nog niet kunnen oplossen en hoopt op een kentering. Maar of die er tegen Anderlecht gaat komen...

BetFIRST denkt dat een overwinning van Beerschot heel onwaarschijnlijk is. Als u inzet op de Ratten kan u al 9,5 keer uw inzet terugverdienen...