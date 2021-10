LIVE Cercle-Standard: Cercle zet scheve situatie recht

't Is niet zomaar een Cercle Brugge-Standard. Yves Vanderhaeghe weet ook dat zijn toekomst bij Cercle Brugge van de komende weken afhangt. En als Luka Elsner de ambities van Standard nog wil waarmaken, zijn de punten ook welkom.

De Monegaskische leiding van de club heeft al een paar Franse trainers gecontacteerd om een plan B te hebben als Cercle niet snel van de voorlaatste plaats weggeraakt. Een winst tegen Standard (of een punt met een hoopgevende prestatie) is dus nodig voor de huidige T1.

Vanderhaeghe mist wel zijn Litouwse verdediger Utkus en ook Kounaté ontbreekt.

Bij Standard willen ze nog steeds de top vier en menen ze daar de kwaliteiten voor te hebben. “Er breekt een belangrijke fase aan met Cercle, Moeskroen in de beker en dan Kortrijk. Punten pakken is doorslaggevend om in leven te blijven en in de buurt te komen van de plaatsen die we ambiëren", aldus coach Luka Elsner.

Bij Standard zijn Amallah, Laifis en Cimirot er niet bij.

