Eupen ontvangt Union, een strijd om de leidersplaats in de Jupiler Pro League - voorbeschouwing

Eupen en Union zijn de revelaties van het seizoen tot nu toe. Vanavond nemen beide clubs het op tegen elkaar met als inzet: de leidersplaats in de Jupiler Pro League. Tijd om vooruit te blikken.

Eupen

Eupen stond in het begin van het seizoen aangestipt als één van de degradatiekandidaten, maar niets is minder maar. Het seizoen is natuurlijk nog lang maar ondertussen staan ze toch mooi te blinken op de 3de plaats in de rangschikking met 20 punten uit 11 wedstrijden.

Vorige week verloor Eupen op het veld van AA Gent met 2-0. Dit was hun eerste nederlaag in vier wedstrijden na driemaal na elkaar te hebben gewonnen.

Eupen kan alvast niet rekenen op Sowah die geblesseerd aan de kant staat. Het is vooral opletten voor Prevljak bij Eupen die al vier keer de weg naar de netten vond dit seizoen. Kayembe is nog onzeker voor de wedstrijd want na zijn interland met Congo moest hij hele week in quarantaine blijven. Hij legde een negatieve test af maar het blijft afwachten of hij van de Pro League aan de aftrap mag komen.

Union SG

De promovendus staat zowaar op de 1ste plaats te blinken in de Jupiler Pro League. Met 22 punten uit 11 wedstrijden kent Union een prima seizoensbegin. De afgelopen seizoen konden deden de promovendi het steeds heel goed de eerste maanden in de Jupiler Pro League en dit is bij Union niet anders. Één van de hoekstenen van hun succes is hun aanvalsduo Vanzeir & Undav. Samen hebben ze al 15 keer de weg naar doel gevonden. Ondertussen is het zelfs al een aanvalstrio geworden met de Japanner Mitoma die tegen Seraing zijn visitekaartje afgaf.

Union kan alvast niet rekenen op Lynen, die voor lange tijd geblesseerd aan de kant staat. Amani gaat er niet bij zijn na zijn twee gele kaarten vorig weekend tegen Seraing. Hij moet één wedstrijd op de strafbank plaatsnemen.

