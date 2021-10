Volg Racing Genk-AA Gent hier live vanaf 18u30

Na de nederlaag bij West Ham United niet veel tijd om bij te sturen. Zondag komt met AA Gent alweer een te duchten tegenstander op bezoek. De Buffalo's pakten donderdag hun derde Europese zege op rij, maar bleef in eigen land tot dusver onder de verwachtingen.

Vijf nederlagen in haar laatste zes wedstrijden, dat is de trieste balans van Racing Genk. De bekerwinnaar moet zich dringend herpakken en wil de kentering zondag inzetten tegen de Buffalo's.

Dat zal moeten gebeuren zonder Carlos Cuesta. De Colombiaanse international viel tegen West Ham United uit met een probleem aan de hamstrings. Daniel Munoz, die geschorst was tegen de Hammers, is wel inzetbaar. John van den Brom selecteerde twintig namen. Toma, Nemeth en Paintsil haalden de kern niet.

AA Gent boekte afgelopen donderdag een overwinning (0-1) op het veld van Partizan Belgrado en is zo de enige ploeg in de Conference League die tot dusver foutloos bleef. Dat is in de eigen competitie enigszins anders. Met 14 op 33 blijft de ploeg van Hein Vanhaezebrouck, ex-Racing Genk overigens, onder de verwachtingen. De Buffalo's kunnen zich in de Cegeka Arena geen nieuw punterverlies veroorloven.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Erik Lambrechts en is hier live te volgen op Voetbalkrant.com.

