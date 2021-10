Rusten met 1-0 voor Kortrijk!

75

Volgende kans voor Kortrijk, Gueye deze keer met de bal voorlangs uiteindelijk.



72

Oostende heeft nog niet echt veel laten zien. Wanneer komt er nog eens wat van hen uit?



69

Ondertussen een drievoudige wissel bij de bezoekers. Brengt dat zoden aan de dijk?



68

Zechariah Medley

Marko Kvasina





68

Makhtar Gueye

Kenny Rocha Santos





67

Selemani tot bij Gueye, maar die vergeet op de bal te trappen. Kortrijk is aan het morsen met de kansen.



64

Kortrijk blijft doorstomen. Selemani deed het bijna, maar Fortes kan uiteindelijk toch nog erger (en de 2-0) voorkomen.



61

En opnieuw een vrije trap voor de thuisploeg. Radovanovic met de stevige kopslag, Hubert kan de 2-0 voorkomen.



57

Vrije trap voor De Kerels. Gaat dat wat opleveren? Neen, in de muur!



53

Kortrijk is voorlopig ook na de rust baas.



50

Gueye met een schot, al dan niet tegen een Oostendse arm. Daarna de kopbal naast de kooi van Hubert!



46

De bal rolt opnieuw!



45+20

In de extra tijd zien we niets meer en zo gaan we rusten met 1-0.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



43



Doelpunt van Pape Habib Gueye (Faïz Selemani)

En dan toch de 1-0. Gueye miste in eerste instantie nog oog in oog met Hubert, maar dan kan hij meegeven aan Selemani, die naar hem de voorzet geeft en met het hoofd is het wél raak!



42

De poppen even aan het dansen voor een zware charge van Amade op Vandendriessche, maar er was al gefloten voor Oostende. De VAR komt ook niet tussen.



38

De corner zelf levert ook gevaar op, maar eerst kopt een Oostendenaar weg en Selemani daarna in het zijnet.



37

Dan toch een keertje Selemani spectaculair tot bij D'Haene. Diens voorzet wordt aan de eerste paal in corner verwerkt. Toch eens wat sensatie.



36

Neen, het wordt er niet leuker op voorlopig. Veel slordigheden en foutjes, weinig echte kansen.



33

Kortrijk nog eens met een corner, maar die wordt aan de eerste paal slecht verwerkt.



31

We kabbelen zo stilaan richting rust, veel is er echt nog niet te melden.



28

Bätzner tikt nog tot bij Gueye, terwijl gewoon afwerken op dit moment misschien wel de beste oplossing was geweest.



25

Zo stilaan komen we tot de conclusie dat het echt wat meer mag zijn allemaal. Wie breekt de ban?



22

Na veel vijven en zessen staat Capon plots vrij in de box van Kortrijk, maar hij kan er niet echt op koppen en zo weg kans.



20

We blijven voorlopig wat op onze honger zitten.



17

Daarnet Gueye over, nu Dewaele naast. Kortrijk is de match in handen aan het nemen.



14

Ilic spectaculair zijn doel uit. Hij kan met de kop de doorgebroken Ambrose tegenhouden.



KV Kortrijk: Gilles Dewaele - Trent Sainsbury - Ante Palaversa - Faïz Selemani - Pape Habib Gueye - Abdelkahar Kadri - Marlos Moreno Durán - Kristof D'Haene - Marko Ilić - Yani Van Den Bossche - Aleksandar Radovanović

Bank: Victor Torp - Lucas Rougeaux - Dylan Mbayo - Mathias Fixelles - Michiel Jonckheere - Joris Delle - Eric Ocansey



KV Oostende: Thierry Ambrose - Zechariah Medley - Maxime D'Arpino - Makhtar Gueye - Steven Fortès - Théo Ndicka - Alfons Amade - Brecht Capon - Guillaume Hubert - Anton Tanghe - Nick Bätzner

Bank: Siebe Wylin - Kenny Rocha Santos - Marko Kvasina - Evangelos Patoulidis - Vincent Koziello - David Atanga - Jordy Schelfhout

11

Dan toch eens de thuisploeg met dreiging, maar geen echte problemen voor Hubert.



8

Niet de leukste openingsfase. Veel sfeer en goede intenties, geen kansen.



4

De studieronde is volop bezig.



1

KV Kortrijk - KV Oostende: 0-0





1

De bal rolt in Kortrijk!