Volg KV Mechelen - Zulte Waregem LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen en Zulte Waregem zijn twee ploegen waar een heel andere vibe rond hangt momenteel, ook al wonnen ze op de vorige speeldag allebei. Voor KV Mechelen betekende dat al de vierde overwinning op rij, voor Zulte Waregem cruciale punten in de strijd onderin.

Na de 7-2 uit bij Anderlecht hadden weinigen voor mogelijk gehouden dat KV Mechelen vier weken later in de top vijf zou staan, maar dat is wel degelijk het geval. Reden hiervoor is dat KV de voorbije wedstrijden defensief veel minder kwetsbaar was dan voordien: het slikte nog amper 1 tegendoelpunt in die vier matchen. Bijgevolg gingen OHL, Charleroi, Standard en Beerschot allen voor de bijl.

Heel andere taferelen bij Zulte Waregem, waar coach Francky Dury stevig onder vuur kwam te liggen. Een deel van de supporters had een niet mis te verstane boodschap voor hem tegen Antwerp, maar Essevee won die wedstrijd wel met 2-1. Het begin van de wederopstanding? Dan dient er in Mechelen wel een vervolg aan gebreid te worden.

